Protestan alumnos del Instituto Tecnológico de Puebla luego de ataque a un compañero

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Puebla (ITP) emprendieron un paro de labores en protesta por la inseguridad que hay en torno a su campus, luego de que el lunes por la noche uno de sus compañeros recibió un balazo en un aparente asalto.

Mostrando pancartas y clamando consignas, alumnos han cerrado algunas de las vialidades que rodean a su centro de estudios, donde ya hay presencia de la Dirección de Tránsito Municipal, para reorientar la circulación vial.

La noche del pasado 11 de noviembre, en la Calle Sierra Guadarrama, un educando del ITP fue baleado, al parecer en un intento de robo. Eso motivó la movilización de hoy, a la que se han sumado otras demandas de los jóvenes:

“No es posible que tengamos unas instalaciones en tan pésimas condiciones. Nuestros docentes, pues hay muchos docentes que no están capacitados, solamente tienen la plaza desde cuando la compraron. No es justo, realmente no es justo que nuestros estudiantes, nuestros compañeros sean pasivos. Realmente con pasividad y silencio, solamente estamos perpetuando este sistema. Estos cambios nunca se van a lograr, por favor, todas las revoluciones, todos los cambios se han logrado mediante la diserción (sic). Nosotros tenemos que mover todo”, declaró uno de los alumnos.