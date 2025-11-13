Protestan en la SEP y Oficialía Mayor por 100 plazas titular C congeladas desde hace ocho años

Docentes de escuelas normales de Puebla realizan esta mañana protestas simultáneas frente a la Secretaría de Educación Pública (SEP Puebla) y a la Oficialía Mayor de esta dependencia, en la recta a Cholula, para exigir la liberación de por lo menos 100 plazas titular C que permanecen congeladas desde hace ocho años.

Los inconformes señalan a las autoridades educativas y al gobierno estatal de mantener bloqueadas estas plazas sin ofrecer ninguna explicación formal y acusan que la situación afecta oportunidades laborales y derechos de cientos de profesores.

Durante la manifestación, sostuvieron que las plazas titular C constituyen la máxima categoría en el sistema de normales, abarcan 40 horas y su apertura permitiría distribuir beneficios salariales y laborales a hasta 12 docentes por institución.

La permanencia congelada de estas 100 plazas, afirmaron, limita el acceso al mérito y a mejoras sustanciales en salario y condiciones para quienes han dedicado años de servicio. “Ya los compañeros estamos hartos de tanta injusticia y queremos que se descongelen y que nos aclaren también qué claves o qué plazas de titular C ya tomó el gobierno”, expresó uno de los manifestantes, exigiendo transparencia en la adjudicación de vacantes.

Los profesores denunciaron que, en lugar de abrirse a docentes con antigüedad, el gobierno estatal ha dirigido algunos puestos a personas ajenas al gremio, pero que presuntamente apoyaron la campaña del ahora gobernador Alejandro Armenta Mier, beneficiando a allegados de funcionarios como la hija de Laura Artemisa García Chávez, secretaria del Bienestar en el estado de Puebla, y al hijo de la exdirectora del Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE), Norma Nava Ramírez, quienes recibieron plazas, pese a no tener experiencia.

“No nos dicen por qué las tienen trabadas y lo único que conocemos es que el gobernador está otorgándolas a personas que lo apoyaron en su campaña de gobierno”, denunció desde la protesta uno de los representantes del magisterio.

Los profesores exigieron que SEP Puebla y la Oficialía Mayor respondan mediante una mesa de diálogo con información clara y legal sobre la situación. Manifestaron estar cansados del manejo discrecional, pues mientras esperan acceso a las plazas, otros reciben beneficios sin cumplir requisitos básicos.

“Tenemos compañeros que ya están enfermos y que han estado pidiendo oportunidades y cuando se les dé, pues ya ni siquiera van a estar aquí entre nosotros”, reprocharon.

El magisterio considera que la política de congelamiento y de asignaciones opacas vulnera los principios de equidad y mérito, poniendo en riesgo la motivación profesional y la calidad educativa en educación superior de Puebla. Recalcan la urgencia de liberar, con transparencia y apego a la legalidad el centenar de plazas y de resolver el rezago que se arrastra.

Consideran indispensable restablecer la justicia en la adjudicación de los puestos y restituir los mecanismos que prioricen capacidad y experiencia profesional dentro de las normales superiores del estado.