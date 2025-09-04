Alistan nueva manifestación masiva contra invernaderos de Colorado Ecoterra, en Tehuacán

Pobladores de San Gabriel Chilac alistan una manifestación masiva contra los invernaderos de Colorado Ecoterra, ubicados en San Marcos Necoxtla, debido al temor de que las autoridades validen su permanencia en la región, lo que pondría en riesgo el acceso al agua potable en comunidades como Chilac y Altepexi.

El presidente del Comité Central del Agua de Chilac, Isidoro Romero Rosales, informó que este viernes se realizarán bloqueos en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca y la carretera federal Tehuacán-Puebla, como medida de presión para exigir la cancelación definitiva del proyecto.

Aseguró que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha guardado silencio por un largo periodo, lo que ha generado sospechas de que podría autorizar la continuidad de los invernaderos. Los pobladores temen que esto afecte fuentes hídricas esenciales, como el manantial La Taza.

Se estima que más de 5 mil personas participarán en la protesta, incluyendo habitantes de Chilac, Altepexi, San Marcos Necoxtla, Ajalpan y otras comunidades de Tehuacán.

Los bloqueos estratégicos se ubicarán en las casetas de San Pedro y Francisco I. Madero, además de un punto crítico conocido como El Trébol, en Santa María Coapan.

Romero Rosales reiteró que el comité seguirá defendiendo el agua como lo ha determinado la comunidad en múltiples asambleas generales. Destacó que el proyecto abarca alrededor de 20 hectáreas dedicadas a la producción de arándano, que serían irrigadas con agua proveniente de pozos perforados cerca de Chilac.

Los pobladores denuncian que esta actividad amenaza la disponibilidad de agua en toda la región y exigen que Conagua y otras dependencias actúen con responsabilidad y detengan el proyecto de Colorado Ecoterra.

