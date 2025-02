Habitantes de Chilac, Necoxtla y Altepexi protestan en Tehuacán contra planta de residuos

Más de 250 habitantes de San Gabriel Chilac, San Francisco Altepexi y San Marcos Necoxtla se manifestaron durante más de cinco horas en el Palacio Municipal de Tehuacán exigiendo al ayuntamiento de Alejandro Barroso Chávez, la cancelación del proyecto de instalación de una planta tratadora de residuos sólidos en un sitio que pueda afectar el suministro de agua de sus comunidades, así como la limpieza del patrio de transferencia de basura, compromiso que dejó sin cumplir el gobierno de Pedro Tepole Hernández.

La protesta incluyó un bloqueo de una hora y media en calles del centro de Tehuacán, debido a que el alcalde Alejandro Barroso anunció la posible ubicación de la planta en San Marcos Necoxtla, una zona con pozos de agua, galerías filtrantes y manantiales que abastecen a Chilac y Altepexi.

Los manifestantes portaban pancartas con mensajes como “Nuestra tierra no es un vertedero”, “El reciclaje debe cuidar, no destruir” y “No más veneno, no más contaminación”. Expresaron su preocupación por el riesgo de contaminación de sus recursos hídricos, esenciales para la agricultura y el consumo humano. También denunciaron que proyectos similares han causado un aumento en los casos de leucemia y otras enfermedades en menores de edad, por lo que no están dispuestos a aceptar ese riesgo para sus familias .

Respuesta de las autoridades

Una comisión de representantes de las tres comunidades fue recibida por las autoridades municipales, pero los manifestantes exigieron la presencia del alcalde quien tardó en llegar generando la inconformidad de la gente que procedió con el bloqueo de calles del centro de la ciudad.

Las autoridades se comprometieron analizar el tema del patio de transferencia de basura donde aún hay varias toneladas de desechos cuyos lixiviados se filtran al subsuelo, ya que el terreno no fue habilitado correctamente y lleva más de tres años en esa situación.

El ayuntamiento no hizo el compromiso de su limpieza y saneamiento, únicamente se estableció no utilizarlo nuevamente como depósito de basura y dejarlo fuera del proyecto de la planta tratadora de residuos sólidos.

Por lo que toca al terreno contemplado para relleno sanitario en San Marcos, mismo que tiene excavaciones de grandes dimensiones, será motivo de una inspección dentro de 15 días, para determinar si se puede realizar alguna intervención en ese predio que es de un particular.

Los habitantes advierten futuras movilizaciones

La manifestación terminó pasadas las 15 horas. Los habitantes de Chilac, Altepexi y Necoxtla celebraron que sus demandas fueran escuchadas y que se tomen medidas para proteger sus recursos hídricos y su salud. Sin embargo, advirtieron que, si los acuerdos no se cumplen, retomarán las protestas.

Según la comisión de representantes, el alcalde Alejandro Barroso se mostró molesto con la manifestación y los llamó “revoltosos”. En respuesta, Jesús Hernández, representante de San Marcos Necoxtla, declaró que solo están defendiendo su derecho a la vida y a la salud.