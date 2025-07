En Tehuacán protestan bomberos por falta de aumento salarial; ayuntamiento ofrece el alza, pero será diferida

Integrantes de Protección Civil y Bomberos de Tehuacán se manifestaron este lunes debido al incumplimiento del aumento salarial y la falta de dotación de equipo y uniformes por parte del ayuntamiento de Tehuacán. La protesta de los bomberos inició en su cuartel y posteriormente se trasladó al Palacio Municipal.

Tras un mes de espera, sin respuesta al compromiso hecho por el alcalde Alejandro Barroso Chávez de otorgar un aumento de 8%, los bomberos y paramédicos decidieron manifestarse nuevamente para exigir una respuesta inmediata.

Con pancartas en sus unidades, los elementos denunciaron que trabajan en condiciones deplorables, sin equipo de radio y gastando de su bolsillo para comunicarse mediante teléfonos celulares.

Inicialmente, se les ofreció solo un aumento de 4% no retroactivo, lo que fue calificado como una burla, ya que no cubre siquiera el saldo de sus teléfonos que utilizan para comunicarse al no contar con equipos de radiocomunicación. Ante la falta de un acuerdo, los bomberos exigieron una reunión directa con el presidente municipal.

Finalmente, el alcalde acordó un aumento de 9%, que será aplicado de forma diferida: 5% en esta quincena y 4% restante hasta marzo del próximo año.

En cuanto al equipamiento de emergencia, como desfibriladores y maquinaria hidráulica de rescate, se comprometió a entregar parte del material, incluyendo una nueva ambulancia, en los próximos días para mejorar las condiciones laborales del personal de emergencia.

También puedes leer: Bajo protesta, trabajan Protección Civil y Bomberos de Tehuacán por malas condiciones laborales