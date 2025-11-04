En colonia de Huauchinango denuncian que Protección Civil no atiende escenario de riesgo

Vecinos de la Avenida Revolución, en la colonia Santa Cruz, en Huauchinango, denunciaron la falta de atención de la Dirección de Protección Civil en dicho municipio serrano, luego del desplome de una barda de piedra ocurrido el pasado 10 de octubre, a consecuencia de la contingencia pluvial, lo que provocó severos daños materiales y riesgo para las viviendas cercanas.

El derrumbe provocó que toneladas de tierra, piedras y bambúes cayeran al cauce del río, afectando al ecosistema y al entorno urbano. Según relataron los residentes, la Brigada BUHS y algunos voluntarios fueron los únicos que acudieron a limpiar la zona, mientras que las autoridades municipales no realizaron labores de mitigación.

Semanas después, un grupo de trabajadores comenzó a reconstruir la barda sin medidas de seguridad, lo que llevó a los vecinos a pedir nuevamente la presencia de Protección Civil.

Rafael Rodríguez Guevara, director de Protección Civil, acudió al sitio y prometió gestionar permisos y supervisar los trabajos, pero —según testimonios— no regresó ni dio seguimiento.

“Se le llamó y no respondió; por mensaje solo dijo que lo atendería, pero nunca volvió“, señaló una vecina.

Los habitantes aseguraron que ni Protección Civil ni la Dirección de Obras Públicas han acudido a verificar las obras, pese a los reportes de riesgo por posibles deslaves.

Advierten que el riesgo persiste en la zona y temen que, ante nuevas lluvias, el terreno vuelva a ceder.

“Lo que pedimos es protección, no promesas“, subrayaron los colonos, quienes advirtieron que seguirán elevando su reclamo hasta obtener una respuesta institucional.

Los afectados acusan al director de Protección Civil de negligencia e incumplimiento de sus funciones, al no supervisar ni garantizar medidas de seguridad posteriores al siniestro.

Ante la inactividad de las autoridades locales, los vecinos decidieron enviar la denuncia al gobierno del estado y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, solicitando una intervención directa.