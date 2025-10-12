Dan cinco días a escuelas para cumplir programas de protección civil en Puebla; advierten sanciones

La Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Puebla otorgó un plazo de cinco días hábiles a las escuelas para solventar observaciones en materia de protección civil. De no cumplir en ese lapso, los planteles se harán acreedores a sanciones económicas, advirtió la titular de la dependencia, Karina Romero Sainz.

La funcionaria municipal enfatizó que la autoridad mantiene una postura inflexible respecto al cumplimiento de normas estructurales y del Código Reglamentario Municipal (Coremun) en temas de permisos y documentación.

“Estamos siendo muy rigurosos en ese sentido, incluso, no nada más a través de Gestión de Riesgos sino de Desarrollo Urbano en cuidar muchísimo los permisos, que cumplan estrictamente en las normas estructurales y el código reglamentario en materia de permisos”, declaró en entrevista.

Romero Sainz explicó que personal del área realiza inspecciones aleatorias, mayoritariamente en escuelas privadas, para comprobar que los planteles cumplen con todas las disposiciones legales. Si se detectan deficiencias o incumplimientos, se otorga un plazo de cinco días para subsanarlas, o de lo contrario se imponen multas cuyo monto depende de la falta cometida y lo que dispone el Coremun.

La secretaria añadió que, si una escuela solicita una prórroga y logra justificar la petición, la dependencia puede concederla. Anticipó que en la próxima sesión de la Comisión de Protección Civil se presentará un informe integral de las penalizaciones impuestas, tras el periodo vacacional de verano. Agregó que las instituciones educativas supervisadas han mostrado receptividad ante las revisiones y exigencias reglamentarias.

Empresas bajo supervisión tras incendio industrial; 23 de 35 incumplieron con normas

En un tema relacionado, Karina Romero Sainz informó que, tras el incendio ocurrido el 27 de septiembre en una fábrica de placas de algodón ubicada en el Parque Industrial La Resurrección, la dependencia llevó a cabo inspecciones en 35 industrias, de las cuales solo 12 disponían de un programa de protección civil vigente y completo.

En 23 casos, personal de la Secretaría levantó actas administrativas y concedió a las firmas un plazo de cinco días para acudir a la dependencia y presentar documentación de cumplimiento. En caso de no hacerlo, también enfrentarán sanciones calculadas conforme al Coremun.

La revisión abarca aspectos críticos como la vigencia del plan de protección civil, la disponibilidad y estado de los extintores, los puntos de reunión señalados, y otros requisitos necesarios para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios. Romero Sainz sostuvo que la estrategia busca prevenir tragedias y fortalecer la cultura de autoprotección en espacios productivos y educativos de Puebla.