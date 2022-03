Protagonistas de la Insurgencia Obrera

Como parte de la lucha permanente que desarrolla la clase trabajadora para defenderse de las diversas manifestaciones del capitalismo como la sobreexplotación, los salarios miserables, los despidos, la falta de libertades, etcétera, etc., en los años 70s del pasado siglo hubo un auge de luchas obreras en todo el país. Así sucedió en distintas zonas fabriles como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Vallejo, y por igual en los estados, Volkswagen en Puebla. Automotrices en Cuernavaca, Mineros en Michoacán, Pachuca, Chihuahua, Cananea en Sonora, Ingenio de Zacatepec en Morelos y muchos más. Aunque la gran mayoría de esas luchas eran fuertemente reprimidas, no paraban.

- Anuncio -

Esa insurgencia de la clase obrera generó una gran agitación a nivel nacional e influyó sobre las organizaciones marxistas de esa época al grado que una parte de activistas estudiantiles se volcaron a las fabricas con el fin de afianzar y desarrollar sus organizaciones entre la clase obrera como parte de una estrategia para avanzar en la lucha contra el capitalismo. Como resultado se vio fortalecido el movimiento en general, pues aparte de las organizaciones obreras, florecieron también importantes organizaciones en las colonias populares y en varias regiones campesinas.

Así fue muy conocida la gran lucha de los trabajadores de SPICER que intentaba formar un sindicato independiente y combativo, Las luchas de ACERMEX Y CARABELA, TEXLAMEX, TRAIMOBILE, SOSA TEXCOCO, ACEROS ECATEPEC, FUNDICIÓN ARTÍSTICA, ENVASES DE HOJA DE LATA, ISABEL, TAPÓN CORONA, CERVECERÍA MODELO, INDUSTRIAS MABE, EUZKADI, EL ÁNFORA, LA FAVORITA, REFRESCOS PASCUAL y MAS. si completamos con las luchas magisteriales y el surgimiento de LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION (CNTE), tendremos idea mas precisa de la efervescencia de esos tiempos.

- Anuncio -

En la lucha fabril inicialmente tomó importancia la lucha por sindicatos independientes como una forma de superar el charrismo sindical consolidándose varios de ellos como el SNTYHA, HARPER WYMAN, FUNDICIÓN ARTÍSTICA, MEXICANA DE ENVASES, Y OTROS CREANDO EL FRENTE AUTENTICO DEL TRABAJO (FAT) posteriormente ante las brutales represiones del Estado -siendo una de ellas contra los obreros de SPICER- se optó por democratizar los sindicatos de empresa o rama sin necesidad de salirse de las centrales charras, además porque el sólo hecho de salirse de las centrales charras no era garantía de que realmente fueran sindicatos democráticos y de lucha, pues fácilmente se corrompían y se charrificaban nuevamente. En este sentido hubo grandes y aleccionadoras experiencias, algunos ejemplos fueron: GENERAL ELECTRIC, ACERMEX Y CARABELA, CERVECERÍA MODELO, INDUSTRIAS MABE, EUZKADI, KELVINATOR, HOOVER DE MEXICO, ETC. En diversas zonas fabriles se formaron coordinadoras como en Ecatepec, Vallejo, Naucalpan, Tlalnepantla, Zona sur, etc.

Para los años 80, s el sexenio de José López Portillo inició el desmantelamiento paulatino de las Empresas estatales: AEROMÉXICO, AHMSA, TELMEX, DINA, CONCARRIL, FERTIMEX, FERROCARRILES NACIONALES, etc. y creció la resistencia obrera a la ola de despidos masivos y reajustes con los que la burguesía cargaba sobre los trabajadores los efectos de la crisis capitalista. Con el arribo de Carlos Salinas de Gortari y posteriormente Ernesto Zedillo el desmantelamiento de los derechos laborales, las reformas a los artículos constitucionales la envestida contra los trabajadores de la ciudad y el campo se recrudeció aún más. Era el capitalismo ya en su etapa neoliberal en apogeo.

Después de Ernesto Zedillo siguió Vicente Fox con su gobierno abiertamente pro empresarial.

Las múltiples resistencias obreras, campesinas y populares dieron por resultado diversas coordinaciones en distintos estados y frentes. Solo para enumerar, algunas de ellas fueron: CNPA, MULT, ACNR, CNTE, COORDINADORA SINDICAL PRIMERO DE MAYO, Y OTRAS.

Tanto Carlos Salinas como Ernesto Zedillo trataron de imponer una reforma laboral mucho más regresiva, ajustada a las nuevas exigencias del capital, sin embargo, cada vez que lo intentaban grandes y combativas protestas, se los impedían. TELEFONISTAS, ELECTRICISTAS, MAESTROS, OBREROS, COLONOS, OPERADORES DE TRANSPORTE URBANO Y DE PASAJEROS COMERCIANTES, ESTUDIANTES, ETC. mantenían una movilización constante.

Ese fue el contexto en el que se fue desarrollando la lucha que se narra en este libro, todo cuanto sucedía en el exterior influía también en el interior de las fábricas. Las continuas devaluaciones, los gasolinazos y los topes salariales hacían polvo cualquier aumento salarial, recrudeciendo más y más la vida miserable de los trabajadores. Completado con el desempleo creciente debido al cierre de múltiples empresas o bien el traslado de las mismas a provincia, donde los obreros inician un nuevo contrato colectivo con los mínimos derechos, y donde eran afiliados a sindicatos totalmente charros o de plano patronales.

Al mismo tiempo aparecían de manera creciente en los centros de trabajo, los planes o convenios de productividad, una forma de explotación flexible de la fuerza de trabajo que intensifica la explotación y cargas de trabajo, desapareciendo puestos fijos y simula atención a las propuestas de los trabajadores, cuando en realidad fomenta la competencia y división entre los obreros para hacer crecer la productividad o hacer “más con menos”.

Para cuando estalla la lucha obrera en Sabritas- 1992- en el medio fabril había una larga lista de movimientos reprimidos, algunos de los más destacados: trabajadores de FORD Cuautitlán donde un paro fue roto por golpeadores resultando muerto el obrero CLETO NIGNO URBINA, los trabajadores de HULERA TORNEL, también fueron enfrentados con golpeadores de la CTM y en contubernio con las juntas de conciliación y arbitraje impidieron la conformación de un sindicato democrático. El despido masivo de trabajadores de cervecería Modelo con el que terminó la Huelga de varios meses. Otros movimientos golpeados habían sido Fundidora Monterrey, Sindicato de la industria Nuclear (SUTIN), Volkswagen, Cananea, Aeroméxico, y en el sector gobierno.

En medio de ese ambiente represivo surgió y venció nuestra lucha- no sin dificultades-como se ve a lo largo de esta narración.

Al mismo tiempo que en SABRITAS Planta Vallejo seguíamos manteniendo la movilización y organización por nuestras demandas y manteníamos a raya a los nuevos charros, en el ámbito nacional estalló la huelga estudiantil universitaria de 1999, lucha en la cual nos involucramos apoyando de principio a fin.

La década de los años 90, estuvo marcada principalmente por el alzamiento armado del EZLN en Chiapas en 1994, seguido por la Huelga Universitaria y posteriormente el movimiento de los ejidatarios de SAN SALVADOR ATENCO, en contra del decreto expropiatorio con el que la burguesía intentaba despojarlos de sus tierras para construir el nuevo aeropuerto.

Durante todo el sexenio foxista se vivió en Sabritas- Vallejo una lucha sin cuartel, la LEY ABASCAL con sus jornadas de 10 y 12 horas aun sin ser aprobada ya había sido impuesta en las otras plantas –Veracruz, Guadalajara, Tijuana,, y también en las fábricas de galletas Gamesa del mismo consorcio-, solo en la planta Vallejo DF eran rechazadas una y otra vez.

A principios del año 2004, tuvo lugar la Segunda Huelga de los trabajadores de Sabritas y nuevamente los capitalistas y sus fieles aliados, los nuevos charros –ahora ya totalmente desenmascarados ante los trabajadores- veían cada vez más remoto su sueño de recuperar el control sobre los trabajadores. El mismo Secretario del Trabajo Carlos Abascal sentenció: “AHORA VAN A SABER LO QUE EL GOBIERNO, SU PINCHE SINDICATO VA A VALER MADRES”.

Fue hasta el año 2005, después de varias represiones, que los nuevos charros empezaron a consolidar su control sobre los trabajadores, corrompiendo a parte de la representación democrática y expulsando de la fábrica a quienes nunca pudieron corromper. Después de este año la nueva representación controlada por los charros aceptó discutir y negociar el PLAN DE PRODUCTIVIDAD que entre otras cosas introdujo la jornada de 12 horas acompañada de incentivos económicos que deslumbraron a muchos metiéndolos en una dinámica de competencia entre turnos y departamentos.

Así las cosas, la lucha de los obreros de Sabritas estuvo acompañada siempre por otras grandes luchas como fueron: LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DEL IMSS DEFENDIENDO SU SISTEMA DE PENSIONES Y CONTRATO COLECTIVO, LA GRAN LUCHA DE RUTA 100, LAS DE LOS TRABAJADORES ELECTRICISTA DEL SME, ETC. Y SI A ESTO AGREGAMOS, EL LEVANTAMIENTO DEL EZLN EN EL AÑO 94, y posteriormente LA LUCHA HEROICA DE LOS CAMPESINOS DE SAN SALVADOR ATENCO EN CONTRA DEL AEROPUERTO que pretendía construirse en TEXCOCO. y también LA GRAN HUELGA UNIVERSITARIA de 1999-2000.

Si bien es cierto que muchas de estas luchas han desaparecido del escenario de la lucha de clases, eso no anula el sello imborrable que han dejado para las actuales generaciones y las luchas venideras que necesariamente surgirán, pues como dijo Carlos Marx, el sistema capitalista no solo crea explotación y miseria, también ha creado a sus propios enterradores.

De esas luchas o de la mayoría hay testimonios en la prensa obrera y algunas hasta en la prensa oficial de la época. Sin embargo, eso no es suficiente, hace falta el testimonio, el balance de quienes las vivieron directamente y su amplia difusión y estudio. Es este un modesto intento de poner nuestro granito de arena en ese noble propósito.

Cd de México, Febrero de 2022.

El año de Ricardo Flores Magón

Oscar Ochoa

El gobierno federal declaró el 2022 como el año de Ricardo Flores Magón, esto como una iniciativa de la Cámara de Diputados que aprobó por unanimidad declarar el año en curso con tal denominación. Esta conmemoración se realiza al cumplirse el 21 de noviembre un siglo de la muerte del anarquista oaxaqueño en la prisión estadunidense de Leavenworth.

Pero el sello particular de la llamada 4T se caracteriza por usar a personajes históricos para legitimar una práctica contraria al espíritu de las luchas que estos personajes enarbolaron en su momento. Así, el 2019 fue declarado el año de Emiliano Zapata al tiempo que en la tierra del general suriano era asesinado Samir Flores Soberanes, comunicador nahua de Amilcingo y opositor al Proyecto Integral Morelos, proyecto de muerte para los pueblos cercanos y uno de los más pregonados por el gobierno federal.

La relación entre periodismo, activismo y lucha revolucionaria se concretó en el quehacer de Ricardo Flores Magón de una manera ejemplar y consecuente. Fue precursor de la Revolución de 1910, pero más que eso fue un pensador claro sobre la realidad social, política, económica y cultural de esos años. Su escritura no se conformó con denunciar los abusos y contradicciones del capitalismo vigente de la época creando periódicos como Regeneración o El hijo del Ahuizote trabajando con artistas como José Guadalupe Posada en ingeniosas sátiras contra el régimen porfirista.

Su trabajo político y literario expresa una postura inherentemente libertaria, adversa a cualquier forma de subordinación al poder político, religioso o económico. Es además prefigurativa su visión de la comunidad originaria y las formas de vida de sus poblaciones: como el decía “un comunalismo” que siembra condiciones que posibilitan un comunismo libertario. Los personajes de sus cuentos muestran un desprecio a la autoridad y la subordinación a ésta; son ladrones y maestros, campesinos y obreros, pero sobre todo son profetas de una época venidera, más justa, menos áspera para la vida humana. El mismo Magón visto a la luz de la historia es un profeta que anticipa en su lucha, en sus muchos encierros y en el exilio, el escape de la represión, situaciones que vendrían a experimentar los luchadores sociales del siglo que comenzaba y el que ahora corre.

Flores Magón anticipó en su quehacer político la lucha libertaria, cobijada por un partido liberal que le permitió plasmar sus ideales anarcosindicalistas y justicialistas. Su trabajo no fue solitario, estuvo rodeado de sus hermanos Jesús y Enrique, de compañeros como Práxedis Guerrero, Librado Rivera, Manuel y Juan Sarabia, entre otros. El levantamiento magonista fue el amanecer de la revolución que todos conocemos y conmemoramos a nivel nacional.

Es en el exilio donde funda el Partido Liberal lanzando postulados de avanzada para la época relacionados con la educación elemental, obligatoria hasta los 14 años; el establecimiento de una jornada laboral de 8 horas y un salario mínimo; la abolición de la pena de muerte para los presos políticos y comunes. Muchos de estos postulados se verían reflejados en la Constitución de 1921, pero no por una concesión del poder, sino gracias a las facciones revolucionarias de inspiración magonista que impulsaron estos postulados con la lucha social.

Ahora en el 2022 cuando el salario mínimo no alcanza para cubrir la canasta básica ni para satisfacer las necesidades de un trabajador y su familia; cuando los recortes presupuestales a la educación y la cultura son los mayores de los últimos sexenios; cuando son asesinados periodistas, comunicadores y luchadores sociales, cuando los proyectos comunales son desalojados con lujo de violencia ante la indolencia, contubernio, omisión y acción gubernamental es un deber entre los de abajo preguntarnos qué herramientas políticas, culturales del magonismo debemos recuperar ante un gobierno capitalista que lanza celebraciones vacías para corroer la conciencia colectiva, como decía nuestro maestro y amigo Pepe.

A Roosevelt *

¡Es con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitman,

que habría que llegar hasta ti, Cazador!

Primitivo y moderno, sencillo y complicado,

con un algo de Washington y cuatro de Nemrod.

Eres los Estados Unidos,

eres el futuro invasor

de la América ingenua que tiene sangre indígena,

que aún reza a Jesucristo y aún habla en español.

Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza;

eres culto, eres hábil; te opones a Tolstoy.

Y domando caballos, o asesinando tigres,

eres un Alejandro-Nabucodonosor.

(Eres un profesor de energía,

como dicen los locos de hoy.)

Crees que la vida es incendio,

que el progreso es erupción;

en donde pones la bala

el porvenir pones. No.

*Rubén Darío (Fragmento)

www.elzenzontle.org

[email protected]

[email protected]