PROPUESTA EQUIVOCADA

Desde las primeras semanas de la pandemia se comenzó a advertir que el Covid-19 tendría daños colaterales de gran impacto, el más importante, sin duda sería el impacto negativo en la economía mundial.

Una vez que se ha emprendido la reactivación económica en Puebla, tras cinco meses de confinamiento, líderes empresariales han propuesto que no se brinden aumentos salariales a los empleados, como una medida para paliar la crisis que afecta severamente a la iniciativa privada.

Cierto es que la parálisis productiva y de intercambio económico ha puesto contra las cuerdas al sector empresarial y que su recuperación inmediata o, al menos en un periodo deseable, se antoja sumamente difícil.

Sin embargo, castigar a los trabajadores no es la solución al problema, pues el ahorro de emolumentos puede implicar en el corto plazo un paliativo para mejorar la precaria situación de los negocios, pero en el mediano y corto plazo significará un disparo en el pie, porque el escatimar sueldos, honorarios y salarios no atraerá otra cosa que la contracción del mercado, la disminución de la demanda y no hay que ser un experto economista para saber que eso solo generará más temprano que tarde inflación.

Pero más allá del pernicioso efecto económico, los empresarios deben hacer efectiva, con hechos, la solidaridad y el compromiso social de los que suelen jactarse a los cuatro vientos, cada vez que pueden.