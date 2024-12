PROPONEN CREAR PARQUE SOLAR EN TECAMACHALCO Y HUIXCOLOTLA

La empresa española Solarig Development México S de RL de CV solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que autorice la instalación de un parque solar para la generación de energía eléctrica durante los próximos 30 años, en el municipio de Tecamachalco, que forma parte de la Reserva de la Biósfera Tehuacán–Cuicatlán, y en San Salvador Huixcolotla, que es parte del área de influencia de dicha reserva.

El proyecto “PV Tecamachalco Solar”, con clave 21PU2024E0091, promovido ante Dirección General de Impacto Ambiental (Dgira), de la (Semarnat), fue ingresado el 4 de diciembre de este año y publicado en la Gaceta Ecológica del 12 de diciembre.

En el documento presentado se informa que el Proyecto representa una tecnología con numerosos beneficios, ya que genera energía eléctrica de forma limpia y se adapta a las necesidades actuales. Entre sus principales ventajas se mencionan que no genera emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), por lo que no contamina el aire y contribuye así al cumplimiento de la eliminación de emisiones de GEI a nivel nacional.

Sin embargo, de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la instalación de los paneles provocaría durante su construcción la contaminación el agua y el suelo, además de que emitiría contaminantes atmosféricos y ruido. Además, la compactación del suelo podría alterar su estructura y composición; mientras que la instalación de paneles afectaría los ecosistemas locales y su proceso de fabricación generaría residuos peligrosos.

El proyecto “PV Tecamachalco Solar” consiste en la preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento, cierre y abandono de un parque solar integrado por 68 mil 250 paneles, en 80.3247 hectáreas de superficie y tendrá una potencia nominal de 32.5 megavatios y una potencia máxima de 44.4, cuya generación de energía eléctrica será transportada a través de la línea de transmisición de la subestación eléctrica denominada Tecamachalco II, perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Solarig Development refirió que, en Tecamachalco y San Salvador Huixcolotla, donde se ubicaría el parque solar, no se requiere de la remoción de vegetación forestal y por tanto no se necesita cambio de uso de suelo, ya que las tierras se ubican en áreas de asentamientos humanos, pastizal inducido y agricultura. Lo que no especifica el proyecto es la propiedad territorial donde el proyecto se asentaría y la disposición de sus propietarios o posesionarios a entregarlo.