Propone diputada del PVEM hasta 20 años de prisión contra quienes recluten a menores para delinquir

La diputada Beatriz Manrique Guevara, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó ante el Congreso de Puebla una iniciativa de reforma que propone sancionar con hasta 20 años de prisión a quienes recluten a menores de edad para participar en actividades delictivas, en respuesta a la creciente utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de bandas del crimen organizado en la entidad.

Manrique Guevara argumentó que el reclutamiento forzado de menores es una práctica en aumento, donde las bandas criminales aprovechan la vulnerabilidad económica de los jóvenes al ofrecerles entre mil y dos mil pesos por colaborar en la comisión de delitos de alto impacto. La legisladora subrayó la necesidad de endurecer las penas para quienes abusen de los derechos de la niñez mediante innovadores mecanismos de captación.

La propuesta de reforma enviada a la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local incluye la adición del artículo 186 Nonies al Código Penal del estado de Puebla. Este artículo estipula que se considerará delito el reclutamiento de personas menores de edad cuando un adulto o intermediario atraiga, induzca, convenza, coaccione, obligue, organice, adiestre o proporcione medios a una niña, niño o adolescente para integrarse o colaborar con asociaciones delictivas, pandillas, grupos criminales o delincuencia organizada, así como para ejercer funciones de transporte, almacenamiento, traslado de información, armas, drogas, bienes ilícitos o realizar cualquier otra actividad auxiliar vinculada a delitos.

Asimismo, la iniciativa abarca actos de vigilancia, seguimiento, alerta, transmisión de información, monitoreo de autoridades y toda acción de apoyo logístico —conocidas como “halconeo”— que faciliten la comisión de ilícitos. Por estas actividades, la propuesta impone penas que van de 10 a 20 años de prisión, además de multas que oscilan entre quinientas y mil quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El documento establece que las sanciones aumentarán hasta en una mitad cuando se utilice violencia física, moral o amenazas; se recurra al engaño o al abuso de situación vulnerable; se instrumente el reclutamiento mediante redes sociales, videojuegos, plataformas digitales u otros medios electrónicos; involucre a menores de doce años; o exista relación de autoridad, confianza, parentesco, docencia, custodia, tutela, o el infractor sea funcionario público o perteneciente a una institución de seguridad.

