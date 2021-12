Propone CMIC la creación de un Registro Único de Maquinaria para contrarrestar los robos de la misma

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) propondrá al gobierno del estado la creación de un Registro Único de Maquinaria, con el fin de abatir los robos que se registran tanto en carreteras como en los sitios donde se desarrollan las obras públicas y privadas.

El dirigente, Héctor Alberto Sánchez Morales, comentó que al mes cuando menos es un hurto el que se registra, ya sea de los pesados vehículos, maquinaria o de materiales.

En el menor de los casos los delincuentes se llevan equipo topográfico que tiene un precio de entre 70 mil y 100 pesos, pero han se han llevado unidades como aplanadoras o trascabos, que llegan a costar millones de pesos.

Comentó que al existir un registro, se generaría un código QR que tendría que portar cada unidad, con los datos de la empresa propietaria de los vehículos, obra en la que están siendo utilizados y el tiempo estimado de desarrollo de los trabajos.

“En un momento dado que la policía pueda detener un vehículo que esté transportando maquinaria, simplemente con el Registro Único de Maquinaria, pueda saber quién es el dueño, en qué obra está, cuáles son los periodos de construcción. Si hay alguna situación ahí que esté pues rara, puedan hacer inclusive la verificación con los dueños, la verificación con la secretaría de seguridad Pública del estado o de los municipios”, explicó.

Comentó que ya ha tenido algunas pláticas con el gobierno del municipio de Puebla en torno a esta propuesta y falta hacerlo con el resto de los ayuntamientos.

Sánchez Morales consideró importante que se ponga en marcha este registro, pues la industria de la construcción atraviesa por momentos de escasez y encarecimiento de materiales que, al ser robados junto con la maquinaria, complican todavía más la operación de las constructoras.

Añadió que varios de los atracos han sido cometidos en los lugares donde se realizan los trabajos, hasta ahí llegan grupos fuertemente armados que someten al personal de vigilancia para poder llevarse todo lo que esté a su paso.

“Por ejemplo al descargar varilla en la mañana, en la tarde llega otra comando y se lleva lo que acaban de descargar. Llegan con todo su equipo, no creas que así nada más con una camionetita, llegan con toda la infraestructura para poder cargar cemento, varilla, todo… realmente llegan a amagar (con armas) al velador o a la gente inclusive que está trabajando, no pueden meter las manos, es una instrucción también de los constructores, lo que no queremos son pérdidas humanas”.

Héctor Sánchez reiteró que varios de los equipos y herramientas robadas a las constructoras van a parar a las casas de empeño, por lo que pidió a las autoridades competentes que pongan mayor atención a la forma en que se están realizando los empeños.

