Propone Canirac que después de tres horas se paguen parquímetros en la ciudad de Puebla

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) se pronunció en contra de que a partir de 2025 las personas solo puedan estacionar sus vehículos como máximo tres horas en el centro de la ciudad de Puebla y de que al exceder ese tiempo se apliquen multas.

Su presidente, Carlos Azomoza Alacio, indicó en entrevista con medios de comunicación que propondrá al presidente municipal, José Chedraui Budib, que después de la tercera hora se cobre por el aparcamiento.

Argumentó que el tiempo aprobado en cabildo es poco para que, sobre todo visitantes y turistas, realicen actividades en la capital.

“¿Qué va a pasar? Que vas a tener que salir corriendo de un restaurante a mover tu coche y llevarlo a un estacionamiento porque si no vas a poder incurrir en alguna falta porque, aunque se supone que ya no va a haber cobros de tres horas, sí tenemos que acatarnos a ciertos lineamientos como el de registrarte y no excederte de las tres horas”.