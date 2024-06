Propondrá Armenta una iniciativa para crear la figura de Diputado y Alcalde migrantes en Puebla

Para garantizar el pleno ejercicio del derecho político de votar y ser votado, el gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció este lunes que presentará una iniciativa para crear la figura de Alcalde y Diputado Migrantes, aunque no residan en el estado.

Este lunes, Armenta Mier ofreció una rueda de prensa en esta capital, en compañía de dirigentes migrantes, donde afirmó que su gira por los Estados Unidos fue exitosa, pues logró acordar inversiones para Puebla, así como la firma de un convenio con la Universidad de Nueva Jersey para profesionalizar los estudios de hijos de migrantes poblanos.

Además, dijo que en su encuentro con los cónsules de Nueva York y New Jersey se comprometieron a reactivar el vuelo Puebla-Nueva York.

En su gira por varias ciudades de Estados Unidos, informó que el principal planteamiento de los connacionales fueron dos cosas: participar políticamente en las elecciones y en la economía del estado.

En el tema de la participación política, planteó la necesidad de que los poblanos que viven en el exterior puedan ejercer plenamente sus derechos de votar y ser votados, por lo que anticipó que ya trabaja en una iniciativa para normalizar estos derechos políticos.

“Vamos a presentar una iniciativa al grupo parlamentario de la coalición para que puedan normalizarse plenamente sus derechos, y puedan votar y ser votados aun no estando en territorio poblano, para que puedan ser elegibles, porque no es correcto que sí se reciban remesas y no puedan participar democráticamente para ser electos”, expuso.