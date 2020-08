Pronunciamiento respecto al desplegado de AAPAUNAM el pasado 4 de agosto

EL SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNAM, SITTAUNAM.

Hace las siguientes precisiones respecto al desplegado de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (AAPAUNAM) titulado “No te dejes engañar”, publicado el 4 de agosto de 2020 en el diario La Jornada.

1.- En el primer párrafo reitera su “condición de titular del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico.”

– Ser titular del CCT no le confiere a AAPAUNAM exclusividad para que pueda defender los derechos de las y los trabajadores académicos de la UNAM.

2.- Reitera su “convicción y compromiso de salvaguardar todos los derechos laborales de los trabajadores académicos”

– Para AAPAUNAM es una convicción y compromiso, no una obligación, salvaguardar todos los derechos de los trabajadores; es decir, asume que no tiene esa obligatoriedad siendo el titular del CCT, por tanto, queda como un acto de buena voluntad. Cabe resaltar que utiliza un lenguaje no incluyente.

3.- Menciona que “la intervención, atención y resolución de todos los asuntos relacionados en el marco contractual de este sector, son estricta competencia de esta asociación gremial con la Universidad.”

– La mayoría de las y los profesores son interinos; es decir, son trabajadores por tiempo determinado (capítulo III, cláusula 13 del CCT), por lo que su condición contractual está sujeta a la recontratación o prórroga del nombramiento. En ese sentido, la atención de AAPAUNAM sólo se limita a dicho marco contractual y no a la defensa del derecho a la estabilidad laboral del personal académico.

4.- Refiere que “Desde el inicio del periodo de aislamiento, el Rector de la Universidad acordó con la AAPAUNAM, garantizar la permanencia laboral de todo el personal académico de la UNAM, asegurando así, principalmente, la recontratación del profesorado de asignatura y ayudantes de profesor interinos, conservando éstos su estabilidad laboral en tiempos de pandemia.”

– Dicho acuerdo no ha implicado la estabilidad laboral, toda vez que los nombramientos siguen siendo de interinos y no han garantizado la apertura de concursos de oposición abiertos. En los hechos, la garantía de “permanencia laboral” sólo significó una extensión de la vigencia del contrato, más no la recontratación o prórroga de nombramiento de profesores interinos ni, mucho menos, el acceso a la definitividad, ya que se han presentado varios casos de docentes a quienes ya no les fueron asignadas horas para el siguiente año o semestre, incluso de profesores que no han firmado el contrato (ni recibido el pago) correspondiente al semestre pasado.

5.- Menciona que “Esta asociación gremial exigirá su cabal, puntual y estricto cumplimiento a las autoridades de la institución…”

– Hasta el momento no hemos visto la exigencia del cabal, puntual y estricto cumplimiento de dicho acuerdo, toda vez que hay casos (en distintas dependencias) de profesores que no tienen horas asignadas para el siguiente periodo escolar. Tal ausencia de exigencia ha propiciado que haya profesores a quienes se les redujeron las horas asignadas por no haber realizado cierto trámite, a pesar de contar con incapacidad por enfermedad covid19. Todo esto atenta contra los derechos de las y los académicos.

6.- Manifiesta que “…y no permitirá que voces ajenas y malintencionadas, que se atribuyen infundadas facultades de gestión, intenten sorprender y engañar con falsas promesas al personal académico”

– Claramente lanza un mensaje de que no permitirá que voces, que no sean de su asociación, hagan valer sus derechos. Lo que es erróneo toda vez que la UNAM, en la mesa de trabajo que sostuvo con el SITTAUNAM, el 20 de febrero de 2020, reconoció a éste como nuevo sindicato y el derecho de representar legalmente a sus agremiados, lo cual coincide con la libertad sindical establecida en la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, los convenios 87, 98 y 135 de la OIT, así como en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC), en el cual el Estado Mexicano se compromete a respetar la libertad sindical. Sin embargo, a últimas fechas, en plena pandemia, los directivos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Morelia, Michoacán y la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Enfermería y Obstetricia, ambas de la UNAM, se han negado a reconocer el derecho del SITTAUNAM a representar legalmente a sus agremiados, a quienes se les han disminuido las horas o les han dado por terminados sus contratos ilegalmente, bajo el mismo argumento de la AAPAUNAM, de que: “la intervención, atención y resolución de todos los asuntos relacionados en el marco contractual de este sector, son estricta competencia de esta asociación gremial con la Universidad”, será de sus agremiados, no de los agrupados en el SITTAUNAM.

7.- Concluye “… y hace un llamado a los trabajadores académicos para que No se dejen engañar”

– Desde hace más de 30 años, periodo en el que AAPAUNAM ha detentado la titularidad del CCT, hemos visto mermadas nuestras condiciones de trabajo y se ha incrementado la proporción de profesores interinos, algunos de los cuales han tenido ese nombramiento por más de 40 años. A su vez, no ha mejorado el sueldo, los aumentos salariales han estado por debajo de la tasa de inflación y ni si quiera han hecho un solo llamamiento a huelga. En ese contexto, coincidimos con el llamado de AAPAUNAM, no hay que dejarse engañar.

¡¡¡Por la Dignificación del Trabajo Académico y la Democratización de la UNAM!!!

Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM

6 de agosto del 2020.

Apuntes para habitar la Tierra

Óscar Ochoa

A la memoria de Heriberto Salas Amac

Una de las propuestas del filósofo francés Félix Guatari es la de transitar de las revoluciones moleculares a la Ecosofía. Las revoluciones moleculares, son un concepto de Michel Foucault y se refiere a los movimientos que, desde los 60s del siglo XX se aglutinaron en torno a transformaciones sociales definidas por objetos, sujetos, representaciones, etc., como lo fueron el feminismo, las luchas por los derechos de los afrodescendientes, el ecologismo o el pacifismo de aquellos años.

Pero con el paso del tiempo estas revoluciones, a pesar de su legitimidad parecen no alcanzar los frutos anhelados, por lo que se necesita un punto aglutinante que mantenga las diferencias y que al mismo tiempo unifique la lucha por la justicia. Es el mismo autor quien años más tarde propone la Ecosofía como una disciplina humanista que no ponga como centro al hombre y que busca la conciliación entre diferentes saberes, no sólo occidentales, que articulen de manera orgánica lo psicológico con lo social como parte de la biosfera y en franco equilibrio con la Naturaleza.

La idea de este filósofo es la de aglutinar y transformar estas luchas moleculares y disgregadas, en una lucha que contemple los tres registros en los que la ecología tiene significación: el medio ambiente, las relaciones sociales y la subjetividad humana, en una articulación ética y política; esto es, la Ecosofía como una ruptura ideológica con la modernidad capitalista.

Desde esta óptica, no hay movimiento político que, sin contemplar la ecología, pueda hacerse viable en el contexto actual, frente al progresismo tecno-científico que aun embriaga a aquellos que esperan algo bueno del capitalismo. La Ecosofía se ancla en una cosmopolítica que establece alianzas con el cosmos, con la Tierra y su biodiverdiad, al igual que con la diversidad humana,mlos pueblos originarios saben de ello.

Un trato digno para la Naturaleza como Ser dador del sustento, y no sólo alimenticio, es la base de esta ética, que dentro de las rupturas que el capital ha ocasionado en su avance, está el rompimiento espiritual con ella, cosificándola, y en consecuencia, un desprecio que sólo recurre a ella para usarla, contaminarla y destruirla. Otro de los efectos del colonialismo es considerar la Naturaleza un ello y no una Ella, como un territorio más de conquista que sirve para enaltecer el espíritu apocado del humano alienado bajo el capitalismo.

La modernidad en su avance desbocado, muestra su rostro más vil -presente desde el primer despojo de tierras ajenas- en pos del progreso: la colonización. Los bienes (agua, aire, tierra, etc.) se volvieron recursos, y la palabra misma “recurso” perdió su sentido simbólico de ser una fuente inagotable para volverse un objeto impersonal en manos de los empresarios: mercancía.

Los bienes son los que deben cuidarse, porque somos transitorios en este mundo, y un gesto de sabiduría y generosidad con las generaciones venideras es el cuidado de éstos, los cuales nos fueron heredados por los abuelos -así lo expresan los pueblos- ya que el sentido último del humano, acaso sea el de ser guardián, más que dueño de este mundo; estableciendo una comunión con la Tierra, con otras especies, y con su propia comunidad, es decir, sacralizando su propia existencia más allá de un pensamiento mágico o religioso.

El libro de las preguntas

Pablo Neruda, Chile.

Es paz la paz de la paloma?

El leopardo hace la guerra?

Por qué enseña el profesor

la geografía de la muerte?

Qué pasa con las golondrinas

que llegan tarde al colegio?

Es verdad qe reparten cartas

transparentes, por todo el cielo?

LXX

Cuál es el trabajo forzado

de Hitler en el infierno?

Pinta paredes o cadáveres?’

Olfatea el gas de sus muertos?

Le dan de comer las cenizas

de tantos niños calcinados?

O le han dado desde su muerte

de beber sangre en un embudo?

O le martillan en la boca

los arrancados dientes de oro?

