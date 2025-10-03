Viernes, octubre 3, 2025
Cuitlatlán

Pronto habrá cambios en el ISSSTEP para solucionar anomalías financieras

Fermín Alejandro García

Trump declara “combatientes ilegales” a cárteles de la droga en el Caribe

La Jornada -
Ap Washington. El presidente Donald Trump declaró que los cárteles de la droga que operan en el Caribe son “combatientes ilegales" y afirmó que Estados...
Situación en Gaza es intolerable y deshumanizante; urge tomar medidas: México ante ONU

La Jornada -
Arturo Sánchez y Emir Olivares Ciudad de México. México afirmó este jueves ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que...

Bloquean Periférico Ecológico por decomisos en Puebla de autos chocolate

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Propietarios y vendedores de autos de origen estadounidense bloquearon ambos sentidos del Periférico Ecológico, a la altura del C5, para exigir a Comercio Exterior...

Se movilizan en Texmelucan y Puebla capital padres del Cendi por despido de docentes

Martín Hernández Alcántara -
Padres de familia y personal del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) “Diego Rivera” en San Martín Texmelucan intensificaron sus protestas este jueves con bloqueos viales...
Puebla someterá a consulta ciudadana cambio de nombre en escuelas “Gustavo Díaz Ordaz”

Yadira Llaven Anzures -
En conmemoración por los hechos del 2 de octubre, el gobernador Alejandro Armenta Mier instruyó formalmente este jueves al secretario de Educación Pública del...

