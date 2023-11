Promete Volkswagen de México no solapar violencia contra las mujeres de sus trabajadores

La planta armadora de autos Volkswagen de México se comprometió con el Frente Poblano de Mujeres Contra Deudores Alimentarios (FPMCDA) a hacer valer los valores que promueven como empresa y no encubrir violentadores económicos, vicarios o de género, por lo que solicitaron a la organización feminista reunir un padrón de mujeres violentadas por trabajadores de la empresa para facilitar la resolución del conflicto.

“Este es un paso gigante de parte de la empresa Volkswagen , realmente mostró su compromiso con las mujeres. Ojalá todas las empresas tomen ejemplo de no solapar la violencia de género” sostuvo en entrevista Sheridan Mata, presidenta del FPMCDA.

Mata, convocó a todas las mujeres que mantengan un proceso legal contra deudores alimentarios, sufran violencia vicaria o de cualquier otro tipo ejercida por empleados de la armadora alemana —-de cualquier nivel —para la construcción de expedientes que serán presentados a directivos para su revisión.

Esto ocurrió tras la protesta pacífica “patrulla feminista” realizada por integrantes del FPMCDA en la puerta 6 de la planta Volkswagen para exhibir a Israel N Gerente de Desarrollo Técnico como violentador vicario de Tamara Carpinteyro y exigir la devolución del bebé de año y medio que había sustraído mientras la madre trabajaba.

Al bloqueo de la planta, ubicada en San Lorenzo Almecatla, se sumaron autobuses de la Ruta 10 y la Ruta 55 además de jóvenes estudiantes en apoyo a la joven madre, a quien el empleado de VW había armado un proceso legal por la guarda y custodia del menor en secreto.

La primera reacción de la empresa fue negar al empleado “hay cientos de trabajadores”, luego se constató que el hombre trabajaba desde casa y justificaron que “no contestaba el teléfono”. Al mismo tiempo, la empresa alemana emitió un comunicado en el que se señalaba que la protesta bloqueaba el libre flujo de vehículos y transporte de insumos para sus líneas, situación que entorpecía sus actividades de producción, y atribuían el conflicto de “carácter personal y ajeno a la empresa que respetaba la vida privada de los empleados”.

A pesar de la clara postura de la empresa y de la negativa de la organización feminista para retirarse, directivos accedieron a una reunión con integrantes del Frente. Tras la mesa de diálogo, la empresa rectificó su postura y se inclinó por el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Directivos “invitaron” a Israel N a cesar toda violencia contra su pareja y llegar a un acuerdo. Fue con la intervención del DIF que 12 horas más tarde la madre logró recuperar a su hijo luego de 15 días de calvario.

“Agradezco con el corazón a la empresa VW por no mantener y perpetuar la violencia”, dijo Tamara en fugaz entrevista a la salida de las instalaciones del DIF.

Exigiremos justicia de empresa en empresa

Sheridan Mata explicó a este medio que la violencia contra las mujeres ha dejado de ser un “asunto privado” que se vive en hogares de “la puerta para adentro” o “un asunto ajeno de quien le atestigua”, asentó que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, una cuestión de Estado y un asunto público que requiere la participación de toda la sociedad para combatirla y no tolerarla.

“No queremos que las empresas corran a los hombres violentos o deudores alimentarios, sólo les pedimos que no encubran a los violentadores, que no entorpezcan el flujo de la justicia, que no solapen a quien atenta contra mujeres y menores, porque al hacerlo la empresa también se convierte en parte de esa maquinaria que opera contra la vida digna de mujeres, niños y adolescentes perpetuando su sufrimiento”.