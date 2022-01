Cartas a Gracia

Aunque el Boletín SEP no. 9 publicado el 14 del mes en curso, señalaría que la SEP realizaría “seis foros regionales para garantizar transparencia en procesos de la Usicamm”, que iniciaría ese mismo día “en el Estado de Puebla” y que contaría con la asistencia de autoridades educativas de 5 entidades colindantes; no obstante la lectura de la publicación permitiría que sus lectores tomaran en cuenta una corrección a la cabeza de la nota cargo de Adela Piña Bernal, Directora de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, y quien señalaría que el organismo bajo su cargo, sostendría “seis sesiones de trabajo regionales con las autoridades educativas de las 32 entidades del país”.

- Anuncio -

Mediante el boletín, la USICAMM -Adela Piña Bernal- señalaría su intención de “garantizar la [tan cuestionada] transparencia en sus procesos”; mismos que podrían modificarse a la luz de la opinión que las y los afectados por decisiones anteriores, compartieran con las autoridades, utilizando esos foros anunciados, pero no realizados. Opiniones que de nada servirían para modificar lo pertinente si en el próximo ejercicio que ya se encuentra en marcha no permitirá realizar correcciones. Previamente, se publicaría en el sitio @USICAMM_OFICIAL, un tuit mediante el que se les pide estar atentas y atentos a la publicación de la convocatoria que sujetaría su participación en los casi inmediatos concursos de ingreso y promoción y que, entre paréntesis, fuera publicada el 21 de diciembre de 2021 que iniciaría 4 días antes bajo el nombre Disposiciones; Criterios e Indicadores de los procesos de admisión y promoción vertical, correspondientes al ciclo escolar 2022-2023.

Los seis foros -que no son foros, pero sí reuniones de trabajo con autoridades educativas locales- irían acompañados de “sesiones informativas” que iniciarían el pasado 10 de enero y que las y los interesados podrían seguir “a través de las redes sociales de la USICAMM. No obstante, las quejas emergen en cada uno de los procesos previos, incluido 2021-2022 que dirigió la ex diputada federal; quejas producto de “errores, inconsistencias, inconformidades” (Soy Docente) de los que destacarían de manera enunciativa pero no limitativa (como dicen los abogados): publicación de resultados tardía; puntaje modificado días después de la publicación de los resultados; puntaje incorrecto de acuerdo a los lineamientos; mal funcionamiento de la plataforma, lo mismo que respuestas a quejas, emitidas por la burocracia usicammita de manera tardía o, de plano no entregada a pesar de estar comprometidas; ubicación a discreción del servicio profesional docente. Quejas todas que violarían disposiciones de la Ley General del Servicio de Carrera para Maestras y Maestros.

Ante el alud de lamentos previos, producto de la mala atención de la burocracia de la USICAMM -local y federal-; del mal funcionamiento de la plataforma (se traba, te saca y no salva lo que ya habías escrito), y a las que se sumarían las acusaciones de intentos de sabotaje del examen de ingreso y de señalar que docentes copiaron en el examen de promoción, a la que se agregarían errores en la sumatoria de los componentes, las autoridades educativas federales -incluidas Delfina Gómez y Adela Piña- recurrirían a una estrategia de prevención y control de daños que “combata desinformación y rumores”; y para ello recurriría a sus redes sociales, comprendida la sesión de información que te comentara previamente y que, si aún sigues interesada en promoverte, podrías ver la página de YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=iZiuQPsmTCY

- Anuncio -

Entre los puntos a rescatar destacarían la existencia de un solo documento rector sin que se les solicite algún trámite adicional que no esté establecido en las convocatorias; cuestión que limitaría la venta de algún favor por parte de los “atendientes”. El expositor sería claro y transparente al referirse a las funciones y atribuciones del USICAMM federal, así como de la Unidad en cada una de las entidades, y, por lo tanto, no habría forma de que las y los maestros se equivocasen e hiciesen reclamos fuera de lugar: La oficina federal es una instancia normativa “determina cómo se van a llevar a cabo los procesos” y la USICAMM local es una instancia operativa. “La operación es de la entidad federativa por supuesto con un acompañamiento muy cercano, muy de la mano y responsable de esta autoridad educativa federal […] sin embargo, en el ámbito del respeto a la competencia de cada entidad federativa ellos son quienes determinan cómo se asignan las plazas […] y, por supuesto maestras y maestros nosotros los acompañamos”; aunque previo a esta perorata espetaría “aquí no estamos para echarnos la bolita”.

La aclaración vertida por el responsable del jurídico sería pertinente, y más, si se tomaran en consideración experiencias que te comparten maestras y maestros y que te participo Gracia:

“la experiencia es desgastante y frustrante; el ingreso a la liga para promoción horizontal, viene acompañada del primer candado que es el número de participantes que pueden ingresar a dicha liga, [aunque si fueses un cuadro de estructura requieres –adicionalmente- una buena calificación de tus subordinados y si no la tienes te sugieren, no participar]. El segundo candado requiere de una constancia del Jefe inmediato, que diga que estamos laborando [… a pesar del expediente de personal que debe obrar en poder de la oficina de recursos humanos]; ahí debemos mandar nuestro primer nombramiento, nuestro último nombramiento para justificar los años de servicio y la antigüedad en la función; aunque la convocatoria solo marca antigüedad en el servicio, en mi caso, mencionaron que al iniciar en Centros Escolares (nivel secundaria) no se me contarían esos 5 primeros años de servicio, fui con otra persona y me explicó que no era coherente, es decir que dependemos de lo que “creen” las personas que revisan la documentación”.

Experiencias que retomaré en la carta que te enviare el 30 de enero, en el que continuaré con el análisis de la exposición, motivo de la segunda parte de esta misiva, Gracia. Para eso servirían los foros regionales si se hubiesen realizado.

Las últimas líneas sintetizarían la diferencia entre quienes “emiten” las reglas de participación y quienes, en las oficinas locales, se encargarían de “operar”, a su criterio las normas plasmadas en los documentos; jugando de esta manera, al teléfono descompuesto, demostrando falta de conocimientos, capacitación para la tarea y calidad humana. Cuestiones que, de no corregirse, dejarán las intenciones solo en simples promesas.