Pese a prohibición de pirotecnia y desechables, ayuntamiento de Tehuacán no aplica sanciones

Santiago Miahuatlán. – Pese a la prohibición que existe en Tehuacán, desde el trienio pasado, para el uso de pirotecnia estruendosa, así como de uso de productos desechables no biodegradables, el ayuntamiento no ha impuesto sanciones al respecto. El director de ecología, Pedro Ginés Flores, indicó que es difícil proceder contra los infractores porque no es fácil detectarlos.

Según expuso el funcionario, la ciudadanía que hace uso de la pirotecnia no se puede localizar al momento en que efectúa esa práctica, puesto que lo único visible son las luces y el sonido, de modo que eso complica mucho la aplicación del reglamento al respecto ya que para multar se necesita la flagrancia o una denuncia directa contra las personas.

Dado que ese elemento está muy presente en los festejos religiosos, destacó que su área ha tenido acercamiento con la iglesia católica para buscar que se convenza a los feligreses a prescindir de la pirotecnia, pero hizo notar que es muy difícil lograr ese objetivo ya que es algo muy arraigado entre la población.

Aclaró que, si bien no han aplicado sanciones económicas, sí hicieron decomiso de aproximadamente 100 kilogramos de pirotecnia, que se comercializaba en algunas zonas de la ciudad, esto durante el cierre del año pasado.

En cuanto al uso de desechables no biodegradables como el pet, el unicel y las bolsas de plástico, lejos de disminuir, su uso ha ido en aumento, lo cual se hizo notar durante los festejos de fin de año, aseveró Ginés Flores.

Para disminuir el uso de esos productos, adelantó, el proyecto es llevar pláticas a instituciones y sectores específicos, a fin de que asuman medidas para ir eliminando ese consumo.

La generación de desechos a finales del 2022 e inicios de este año, fueron en su mayoría de productos de ese tipo, enfatizó el director, quien aceptó que tampoco en este caso se han emitido sanciones, puesto que la labor se hace más con los establecimientos donde se manejan alimentos, que es el sector de mayor consumo de este tipo de artículos para que realicen un buen manejo de desechables, ya que eso es parte importante para que puedan obtener la constancia de factibilidad ambiental, algo que le conviene a esos negocios.

Para el funcionario hay avances en esa cultura por parte de los empresarios quienes ya optan por otro tipo de productos que son biodegradables, de modo que se disminuya el impacto ambiental.