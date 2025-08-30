Prohíben venta y consumo de alcohol en el Centro Histórico y las 17 juntas auxiliares de Puebla durante el 15 y 16 de septiembre

El ayuntamiento de Puebla estableció la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en el Centro Histórico y en las 17 juntas auxiliares durante los días 15 y 16 de septiembre, como parte de las medidas para prevenir disturbios durante las Fiestas Patrias.

El secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, sostuvo que los alcaldes subalternos deben vigilar de forma estricta el cumplimiento de la medida y evitar la presencia de bebidas embriagantes, a fin de preservar el orden durante los festejos.

Destacó que la instrucción municipal exige a los ediles auxiliares impedir la comercialización de alcaohol tanto en la zona fundacional como en las demarcaciones rurales y suburbanas, argumentando el objetivo de evitar alteraciones al orden público.

La autoridad municipal precisó que toda la verbena popular y las celebraciones en el primer cuadro de la ciudad estarán sujetas a la prohibición, que también se extiende a las 17 juntas auxiliares. La Secretaría General de Gobierno recordó que la organización y seguridad del Grito de Independencia en el zócalo es responsabilidad compartida entre los gobiernos municipal y estatal.

En torno a la celebración, Rodríguez Álvarez detalló que el ayuntamiento otorgará 400 permisos para comerciantes informales que ocuparán la avenida Reforma, mientras que el concierto principal, con el cantante Julión Álvarez, se llevará a cabo en el Paseo Bravo. Aseguró que municipios y estado trabajan coordinadamente para garantizar una verbena segura y el correcto desarrollo de la ceremonia.

La disposición se refuerza como respuesta preventiva para reducir altercados, proteger la integridad de quienes asistan y mantener la tranquilidad en la capital y sus comunidades durante la conmemoración patriótica.