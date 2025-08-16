Programa de transformación de productos agrícolas permitirá distribuir la riqueza: Armenta

El gobernador Alejandro Armenta afirmó este viernes en Huehuetla que los Centros Integrales de Transformación Agroindustrial (Citra) tienen como propósito contribuir a una distribución más equitativa de la riqueza entre productores agrícolas del estado.



Durante la entrega de apoyos al campo y obras comunitarias en este municipio de la Sierra Nororiental, con una inversión total de 16.3 millones de pesos, el mandatario recordó que dichos centros forman parte de la estrategia de soberanía alimentaria, en sintonía con la política federal.



Sobre ello, explicó que contarán con tecnología para dar valor agregado a los productos, ampliar las posibilidades de comercialización y propiciar la reinversión en las cosechas.



Armenta señaló que, en años recientes, la falta de apoyos directos ha derivado en el abandono de alrededor de 600 mil hectáreas cultivables cada año en Puebla.

Con los Citra, dijo, se busca revertir esta tendencia, impulsando la industrialización de cultivos como el café y el limón persa para que los productores puedan venderlos sin intermediarios.



En la jornada, el gobierno estatal entregó mil 471 apoyos estratégicos para fortalecer actividades como la cafeticultura, la ganadería, la acuicultura y la modernización agrícola en municipios de la microrregión de Zacapoaxtla.



Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Puebla ocupa el tercer lugar nacional en producción de café y el primero en rendimiento, con 3.5 toneladas por hectárea. Solo en este rubro, se destinaron más de 7 millones de pesos a seis municipios. También se distribuyeron 54 tractores, módulos de maquinaria, drones y mil 115 equipos para reactivar las tierras sin cultivar, lo que beneficiará a unas 400 mil familias.



De manera paralela, a través del programa Por Amor a Puebla, se asignaron 10.5 millones de pesos a 39 obras comunitarias en 11 municipios, gestionadas por comités ciudadanos, con mujeres como tesoreras, para infraestructura escolar, caminos rurales, mercados, espacios educativos y casas de salud.



El acto incluyó la inauguración del Mercado Municipal Totonacapan en Huehuetla, rehabilitado con más de 15 millones de pesos y dotado de 33 locales y áreas de servicios, así como la entrega de certificados para obras en la Escuela Rafael Molina Betancourt y en la Universidad Intercultural del Estado, que atenderán a más de mil 500 estudiantes indígenas.



Las autoridades también abordaron temas de seguridad en zonas rurales, destacando la coordinación con fuerzas federales y la incorporación de tecnología como patrullas con reconocimiento facial y drones, así como la formación anual de 600 nuevos policías en la Universidad de Ciencias Policiales.

El conjunto de estas acciones, señaló el gobierno estatal, busca no solo reactivar la producción agrícola y la economía local, sino también ofrecer mejores condiciones de seguridad y desarrollo social en comunidades de la región.