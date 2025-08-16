Viernes, agosto 15, 2025
NoticiasEstado

Programa de transformación de productos agrícolas permitirá distribuir la riqueza: Armenta

Gobierno estatal entrega apoyos a obra comunitaria por un total de 16.3 mdp en Huehuetla 

Isaí Pérez Guarneros

El gobernador Alejandro Armenta afirmó este viernes en Huehuetla que los Centros Integrales de Transformación Agroindustrial (Citra) tienen como propósito contribuir a una distribución más equitativa de la riqueza entre productores agrícolas del estado.

Durante la entrega de apoyos al campo y obras comunitarias en este municipio de la Sierra Nororiental, con una inversión total de 16.3 millones de pesos, el mandatario recordó que dichos centros forman parte de la estrategia de soberanía alimentaria, en sintonía con la política federal.

Sobre ello, explicó que contarán con tecnología para dar valor agregado a los productos, ampliar las posibilidades de comercialización y propiciar la reinversión en las cosechas.

Armenta señaló que, en años recientes, la falta de apoyos directos ha derivado en el abandono de alrededor de 600 mil hectáreas cultivables cada año en Puebla.
Con los Citra, dijo, se busca revertir esta tendencia, impulsando la industrialización de cultivos como el café y el limón persa para que los productores puedan venderlos sin intermediarios.

En la jornada, el gobierno estatal entregó mil 471 apoyos estratégicos para fortalecer actividades como la cafeticultura, la ganadería, la acuicultura y la modernización agrícola en municipios de la microrregión de Zacapoaxtla.

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Puebla ocupa el tercer lugar nacional en producción de café y el primero en rendimiento, con 3.5 toneladas por hectárea. Solo en este rubro, se destinaron más de 7 millones de pesos a seis municipios. También se distribuyeron 54 tractores, módulos de maquinaria, drones y mil 115 equipos para reactivar las tierras sin cultivar, lo que beneficiará a unas 400 mil familias.

De manera paralela, a través del programa Por Amor a Puebla, se asignaron 10.5 millones de pesos a 39 obras comunitarias en 11 municipios, gestionadas por comités ciudadanos, con mujeres como tesoreras, para infraestructura escolar, caminos rurales, mercados, espacios educativos y casas de salud.

El acto incluyó la inauguración del Mercado Municipal Totonacapan en Huehuetla, rehabilitado con más de 15 millones de pesos y dotado de 33 locales y áreas de servicios, así como la entrega de certificados para obras en la Escuela Rafael Molina Betancourt y en la Universidad Intercultural del Estado, que atenderán a más de mil 500 estudiantes indígenas.

Las autoridades también abordaron temas de seguridad en zonas rurales, destacando la coordinación con fuerzas federales y la incorporación de tecnología como patrullas con reconocimiento facial y drones, así como la formación anual de 600 nuevos policías en la Universidad de Ciencias Policiales.

El conjunto de estas acciones, señaló el gobierno estatal, busca no solo reactivar la producción agrícola y la economía local, sino también ofrecer mejores condiciones de seguridad y desarrollo social en comunidades de la región.

Temas

Más noticias

Internacional

Mark Carney visitará México en septiembre para impulsar comercio: medio

La Jornada -
El primer ministro canadiense, Mark Carney, visitará México el 18 de septiembre para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y hablar del fortalecimiento de...
Nacional

Publica DOF decreto que modifica integración de Junta de Gobierno de IMSS-Bienestar

La Jornada -
Ciudad de México. La Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por el que crea el...

Últimas

Últimas

Relacionadas

El gobierno no puede combatir por sí solo la inseguridad; necesita coordinación con la sociedad organizada: Armenta

Isaí Pérez Guarneros -
El gobernador Alejandro Armenta reconoció este jueves que aún existe un amplio trabajo pendiente para garantizar la seguridad en el estado. En este sentido, subrayó...

El gobierno no puede combatir por sí solo la inseguridad, necesita coordinación con la sociedad organizada: Armenta

Isaí Pérez Guarneros -
El gobernador Alejandro Armenta reconoció este jueves que aún existe un amplio trabajo pendiente para garantizar la seguridad en el estado. En este sentido,...
00:02:29

En los mercados de la UPVA se ha detectado narcomenudeo, cobro de “derecho de piso” y contrabando: Armenta

Isaí Pérez Guarneros -
En conferencia de prensa este martes, el gobernador Alejandro Armenta afirmó que en mercados vinculados a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025