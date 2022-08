Programa #89 – “¿La creación de la Guardia Nacional implica la militarización del país?”

Hoy en Diálogos y debates que presenta la jornada de Oriente:

El 14 de agosto de 1956 murió Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta, creador del tea-tro épico, el cual se utilizaba como un medio de concientización de la clase trabaja-dora. Entre sus obras destacan “La ópera de los tres centavos”, “Madre Coraje y sus hijos” y “Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny”..

Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas,

guardé silencio,

porque yo no era comunista,

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,

guardé silencio,

porque yo no era socialdemócrata

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,

no protesté,

porque yo no era sindicalista,

Cuando vinieron a buscar a los judíos,

no pronuncié palabra,

porque yo no era judío,

Cuando finalmente vinieron a buscarme a mi,

no había nadie más que pudiera protestar.”

En la sección “Memoria histórica de Nuestra América” recordaremos con Zvezda, el natalicio de Fidel Castro Ruz. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura. En la sección de Diálogos y Debates, dialogaremos en torno al “¿La creación de la Guardia Nacional implica la militarización del país?” En nuestra sección: “Qué ver, qué escuchar, qué leer, a dónde ir”, Kory nos invita a leer Los versos sa-tánicos de Salman Rushdie. Cerramos nuestro programa, con la sección de “Dialogando con el arte, cultura y la ciencia”, Víctor entrevista a Miguel Vélez, coordinador de la casa del libro Gilberto Bosques.