Programa #75 – “Perspectivas y reflexiones sobre la gira del presidente Andrés Manuel en Centro América y el Caribe”

Hoy en Diálogos y debates que presenta la Jornada de Oriente:

En esta edición dedicamos nuestro programa al poeta y compañero Mario Benedetti, que falleció en Uruguay el 17 de mayo de 2009.

Sigo en pie

por latido

por costumbre

por no abrir la ventana decisiva

y mirar de una vez a la insolente

muerte

esa mansa

dueña de la espera

sigo en pie

por pereza en los adioses

cierre y demolición

de la memoria

no es un mérito

otros desafían

la claridad

el caos

o la tortura

seguir en pie

quiere decir coraje

o no tener

donde caerse

muerto.

En la sección “Memoria histórica de Nuestra América” recordamos el asesinato de José Martí, defensor de la soberanía de Nuestra América. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura. En la sección de Diálogos y Debates, dialogaremos en torno al “Perspectivas y reflexiones sobre la gira del presidente Andrés Manuel en Centro América y el Caribe”. En nuestra sección: “Qué ver, qué escuchar, qué leer, a dónde ir”, Denisse nos invita a “Festival Jungla”. Cerramos nuestro programa, con la sección de “Dialogando con el arte y cultura”, en esta ocasión tenemos la presentación oficial de nuestra banda sonora a cargo del entrañable Carcará Muñoz, vocalista y guitarro de La Trola.