Programa #74 – “Perspectivas en torno a la reforma electoral”

En esta edición, dedicamos nuestro programa a las madres de los desaparecidos con quienes nos solidarizamos en su lucha por la verdad y la justicia en todos los lugares del mundo donde el sistema capitalista ha generado represión, explotación y muerte.

–Me despierto y siento que está vivo –dice una, dicen todas–. Me voy desinflando mientras pasa la mañana. Se me muere al mediodía. Resucita en la tarde. Entonces vuelvo a creer que llegará y pongo un plato para él en la mesa, pero se vuelve a morir y a la noche me caigo dormida sin esperanza. Me despierto y siento que está vivo…

En la sección “Memoria histórica de Nuestra América” recordamos con Víctor El inicio de la larga noche neoliberal en Argentina. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura. En la sección de Diálogos y Debates, dialogaremos en torno al “Perspectivas en torno a la reforma electoral”. En nuestra sección: “Qué ver, qué escuchar, qué leer, a dónde ir”, Marco nos invita a un recorrido gastronómico por algunas de las principales ciudades de México.