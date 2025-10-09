Por irregularidades en promociones y precios, suspenden venta en Woolworth del centro

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió ayer la comercialización de bienes, productos y servicios en la tienda departamental Woolworth, ubicada en el número 101 de la 2 Poniente, en el Centro Histórico de Puebla, tras identificar diversas infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, resultado de una denuncia ciudadana.

Durante la inspección, los verificadores detectaron promociones con vigencias vencidas y falta de exhibición del monto real a pagar en servicios y recargas telefónicas. Además, los anuncios de descuentos fueron considerados engañosos, ya que se ofrecía hasta 50 por ciento de descuento, pero los clientes únicamente recibían rebajas de hasta 30 por ciento.

Por estos hechos, la Profeco colocó dos sellos de suspensión en el establecimiento, lo que impide a la tienda continuar con la venta de productos y servicios hasta que regularice su situación. Entre las irregularidades que llevaron a esta decisión destaca la difusión de información que induce a error a los consumidores.