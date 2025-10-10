Profeco suspende Tiendas Tres B por dar tickets con información engañosa

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la comercialización de la sucursal de Tiendas Tres B ubicada en 9 Poniente No. 511-B, Tecamachalco, Puebla, por incurrir en infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Según la dependencia, la suspensión se derivó de una denuncia ciudadana que motivó la inspección el 10 de octubre de 2025, tras la que se colocó el sello de suspensión en el establecimiento.

En la revisión, la Profeco comprobó que el comercio entregaba tickets con información engañosa, acción que vulnera los derechos de clientes contemplados en la ley.

La medida impide la venta de bienes, productos y servicios en la tienda, mientras se resuelven las irregularidades señaladas y se determina el cumplimiento de las normas.

