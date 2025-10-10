Viernes, octubre 10, 2025
Profeco suspende Tiendas Tres B por dar tickets con información engañosa

Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la comercialización de la sucursal de Tiendas Tres B ubicada en 9 Poniente No. 511-B, Tecamachalco, Puebla, por incurrir en infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Según la dependencia, la suspensión se derivó de una denuncia ciudadana que motivó la inspección el 10 de octubre de 2025, tras la que se colocó el sello de suspensión en el establecimiento.

En la revisión, la Profeco comprobó que el comercio entregaba tickets con información engañosa, acción que vulnera los derechos de clientes contemplados en la ley.

La medida impide la venta de bienes, productos y servicios en la tienda, mientras se resuelven las irregularidades señaladas y se determina el cumplimiento de las normas.

Lluvias ocasionan la muerte a 24 personas en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro

La Jornada -
Las lluvias de las últimas horas han dejado 24 personas sin vida en cuatro estados: 16 en Hidalgo, cinco en Puebla, dos en Veracruz...
Nacional

Sheinbaum se reúne de forma virtual con su gabinete ante emergencia por lluvias

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió de manera virtual con integrantes de su gabinete y con seis gobernadores para atender la...

Profeco suspende comercialización en cuatro comercios textiles de Santa Ana Chiautempan

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un operativo de verificación en el municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, suspendiendo la comercialización en cuatro...
00:00:30

Asistentes destrozan camioneta del organizador tras cancelarse concierto de Fidel Rueda en Totimehuacan

Isaí Pérez Guarneros -
Alrededor de 20 personas destrozaron con piedras, palos y tubos la camioneta del organizador del concierto de Fidel Rueda, originario de Culiacán, Sinaloa, luego...
00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

