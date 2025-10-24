Profeco suspende Soriana en Apizaco por no informar tarifas ni ofertas claras

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la operación de la tienda Soriana, S.A. de C.V. en Apizaco, Tlaxcala, luego de comprobar irregularidades en tarifas y promociones, tras una denuncia ciudadana. La medida precautoria incluyó la colocación de dos sellos de suspensión en el establecimiento ubicado en Calle Barberán y Collar número 306, colonia San Martín.

Durante la revisión efectuada el 23 de octubre de 2025, personal de la dependencia constató que el negocio no informaba los cobros por comisión, presentaba ofertas ambiguas y omitía detallar condiciones y términos de venta.

La revisión derivó de una denuncia ciudadana y también del programa de verificación y vigilancia comercial que la institución mantiene activo en el país para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores y prevenir abusos en precios y promociones.