Profeco suspende servicios de Prepa UPAEP Angelópolis por no transparentar cobros

Personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó dos sellos de suspensión de la comercialización en las instalaciones de la escuela particular Prepa UPAEP Angelópolis, como medida por el incumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor al no transparentar sus cobros.

El plantel, ubicado en Gustavo Díaz Ordaz número 1547, fraccionamiento Real de Santa Clara II, en el municipio de San Andrés Cholula, quedó con todos sus servicios suspendidos tras la visita de verificación realizada en atención a denuncias ciudadanas.

Durante la revisión, Profeco constató que la preparatoria no exhibía de forma visible las cuotas escolares correspondientes a los servicios que ofrece, lo que impide a madres y padres de familia conocer con claridad los costos antes de inscribir a sus hijas e hijos.

Asimismo, se detectó que la institución educativa no entregaba comprobantes de pago con los datos específicos de cada operación, práctica que vulnera el derecho de las personas consumidoras a contar con información detallada sobre los cobros realizados.

La Oficina de Defensa del Consumidor Zona General Ignacio Zaragoza fue la instancia que atendió las denuncias y ejecutó la verificación en el plantel. Con la suspensión de la comercialización de bienes, productos y servicios, Profeco busca obligar a la escuela a corregir las irregularidades y ajustar sus prácticas a la normatividad aplicable en el sector educativo privado, antes de reanudar cualquier actividad.

