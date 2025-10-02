Miércoles, octubre 1, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Profeco suspende la venta en Coppel Cholula por omitir información a clientes

Profeco suspende la venta en Coppel Cholula por omitir información a clientes
Sellos de suspensión de Profeco tras denuncias ciudadanas en Coppel de San Pedro Cholula.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la comercialización de bienes, productos y servicios en la tienda departamental Coppel, ubicada en la calle 5 Sur número 103, colonia Barrio de Santa María Xixitla, en San Pedro Cholula.  

La medida, implementada este 1 de octubre, fue resultado de una visita de verificación derivada de denuncias ciudadanas, en la que se detectaron infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Como consecuencia, personal de Profeco colocó dos sellos de suspensión en el establecimiento. 

Entre las irregularidades detectadas destacan restricciones en la venta de productos, las cuales no se detallan oportunamente al consumidor. Además, se observó que la información sobre ofertas no es clara, lo que puede inducir a error al público. 

En tanto, en el área de bicicletas, el monto total a pagar no se presenta de forma clara ni visible, impidiendo a los usuarios conocer el precio antes de concretar alguna compra. 

Te puede interesar: Suspenden ventas en papelerías Tony por omitir información al consumidor

Temas

Más noticias

Internacional

Europeos se vuelcan a las calles para repudiar asalto a la Global Sumud Flotilla

La Jornada -
Armando G. Tejeda, corresponsal Madrid. El asalto por parte del ejército de Israel a la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales, cuando intentaba llegar a las...
Internacional

Ejército israelí intercepta flotilla humanitaria cerca de Gaza

La Jornada -
Europa Press Madrid. El Ejército de Israel ha interceptado este miércoles la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda para la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Huelga en Monte de Piedad paraliza 7 sucursales en Puebla

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad inició la huelga en el primer minuto de este 1 de octubre en más...
00:01:16

Nueve de cada diez abusos sexuales infantiles en Puebla ocurren en el hogar: Justicia Ciudadana

Isaí Pérez Guarneros -
Nueve de cada diez abusos sexuales infantiles en Puebla y en el país ocurren en el hogar. Aunque aún no existen cifras oficiales, organizaciones...

Hallan cadáver de hombre maniatado en la colonia Campestre Mayorazgo

Isaí Pérez Guarneros -
Un hombre de 46 años fue hallado sin vida dentro de su vivienda, ubicada en la colonia Campestre Mayorazgo de la capital poblana, la...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025