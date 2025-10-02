Profeco suspende la venta en Coppel Cholula por omitir información a clientes

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la comercialización de bienes, productos y servicios en la tienda departamental Coppel, ubicada en la calle 5 Sur número 103, colonia Barrio de Santa María Xixitla, en San Pedro Cholula.

La medida, implementada este 1 de octubre, fue resultado de una visita de verificación derivada de denuncias ciudadanas, en la que se detectaron infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Como consecuencia, personal de Profeco colocó dos sellos de suspensión en el establecimiento.

Entre las irregularidades detectadas destacan restricciones en la venta de productos, las cuales no se detallan oportunamente al consumidor. Además, se observó que la información sobre ofertas no es clara, lo que puede inducir a error al público.

En tanto, en el área de bicicletas, el monto total a pagar no se presenta de forma clara ni visible, impidiendo a los usuarios conocer el precio antes de concretar alguna compra.

