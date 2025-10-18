Profeco suspende la comercialización de las casas de empeño Respuesta Rápida y Presto Express

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la comercialización en dos casas de empeño del estado de Puebla, tras detectar múltiples violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2016. El operativo se realizó este 17 de octubre de 2025 , en atención a denuncias ciudadanas que alertaban sobre irregularidades en la prestación del servicio.

El primer caso correspondió al establecimiento “Respuesta Rápida”, ubicado en avenida de los Pinos número 6702, colonia Santa Cruz Buenavista, en la capital poblana. Personal verificador identificó que el negocio no contaba con contrato de adhesión vigente y carecía de la constancia de inscripción actualizada en el Registro Público de Casas de Empeño, documento indispensable para operar legalmente. Debido a estas faltas, la dependencia colocó sellos de suspensión e impidió temporalmente toda actividad comercial.

En el municipio de Tepeaca, la verificación al comercio “Presto Express”, localizado en el número 210 de la 3 Poniente, reveló irregularidades adicionales. El negocio omitía informar en los comprobantes de operación que los artículos empeñados no contaban con garantía, además de no especificar el ramo de prendas aceptadas y el costo anual total que deben conocer los usuarios antes de contratar un préstamo. Dichas omisiones constituyen violaciones directas a las disposiciones federales.

La Profeco señaló que los sellos de suspensión permanecerán hasta que ambos proveedores acrediten el cumplimiento de la normativa.

