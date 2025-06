Profeco suspende comercialización en tienda Hiper Asia de San Martín Texmelucan

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la comercialización de productos en la tienda Hiper Asia, ubicada en la carretera federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala, tras un operativo realizado el 19 de junio de 2025. La medida se tomó luego de que una denuncia ciudadana evidenciara infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y la falta de cumplimiento de normas oficiales mexicanas.



Durante el procedimiento, personal de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona General Ignacio Zaragoza, colocó tres sellos de suspensión en el establecimiento, lo que impide de inmediato la venta de bienes y servicios. Además, se inmovilizaron 14 mil 210 productos que no cumplían con las normativas NOM-004-SE-2021 y NOM-050-SCFI-2004, las cuales exigen el etiquetado adecuado y la información comercial clara para los consumidores.



El expediente PFC.PUE.C.1-000401/2025 detalla que entre las infracciones detectadas destacan la exhibición de precios que no corresponden con los cobrados y la entrega de información al consumidor que resulta “no clara y veraz, e induce al error o confusión”. De los productos inmovilizados, 3 mil 210 incumplían la NOM-004-SE-2021 y 11 mil la NOM-050-SCFI-2004, todos por carecer del etiquetado comercial obligatorio.

La acción de Profeco busca proteger los derechos de los consumidores y garantizar que los productos que llegan al mercado cumplan con los estándares de calidad, seguridad y transparencia. No respetar los precios exhibidos y ofrecer información confusa vulnera los derechos básicos de quienes adquieren bienes. La dependencia federal recuerda que es obligación de los establecimientos respetar la normatividad vigente.



En los últimos años, Profeco ha intensificado sus operativos en la región de San Martín Texmelucan, una zona con alto flujo comercial y donde la venta de productos de importación es frecuente. La suspensión de la comercialización en Hiper Asia representa una de las intervenciones más destacadas del año en materia de protección al consumidor en Puebla.



El contexto histórico muestra que la vigilancia de la autoridad federal en el sector comercial ha crecido desde 2020, cuando se registró un aumento de denuncias por productos sin etiquetado y prácticas engañosas. La dependencia ha reiterado que la transparencia en los precios y la información al consumidor son pilares para evitar abusos y fomentar una competencia leal.



El objetivo es que los consumidores cuenten con herramientas claras para tomar decisiones informadas y que los comercios respeten las reglas del juego.



La suspensión de la comercialización afecta directamente la operación de la tienda Hiper Asia, la cual tendrá que regularizar su situación ante Profeco antes de reanudar actividades. Mientras tanto, los productos inmovilizados permanecerán bajo custodia hasta que se resuelva el procedimiento administrativo.



Esta acción se suma a una serie de medidas recientes de Profeco en Puebla, donde se han detectado numerosos casos de incumplimiento a la normatividad, especialmente en establecimientos que comercializan productos importados. La dependencia federal ha hecho un llamado a los consumidores a denunciar cualquier irregularidad y a los comerciantes a cumplir con la normatividad para evitar sanciones.