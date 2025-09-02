Profeco suspende comercialización en tienda Chedraui de Xonaca

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la comercialización de bienes y servicios en la tienda Chedraui, sucursal Xonaca, en la ciudad de Puebla. La acción fue ejecutada este 1 de septiembre de 2025, tras realizar una visita de verificación en respuesta a denuncias ciudadanas que alertaron sobre la existencia de irregularidades en el trato y en la exhibición de productos.

La inspección se llevó a cabo en el establecimiento ubicado en bulevar Xonaca 3408, colonia Vista Hermosa, donde la autoridad identificó infracciones graves contra la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Entre las faltas más relevantes, se comprobó la ausencia de respeto a los precios exhibidos, omisión de información clara sobre tarifas de comisión por servicios de terceros, y falta de datos notoriamente visibles sobre los costos asociados a pagos de tarjetas de crédito.

Además, se constató que no se comunica el costo adicional por servicio a domicilio vinculado al traslado de línea blanca, lo que impide a los consumidores tomar decisiones informadas.

Ante estas prácticas irregulares, la dependencia procedió a colocar dos sellos de suspensión, imposibilitando a la tienda continuar comercializando productos y servicios hasta subsanar las observaciones detectadas.

Las medidas buscan garantizar el acceso a información suficiente y veraz en cada transacción. Según la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores están obligados a exhibir precios y tarifas de manera clara, accesible y oportuna para brindar certeza a los usuarios y fomentar una competencia equitativa.

Las denuncias ciudadanas fueron determinantes para que Profeco interviniera en la sucursal Xonaca, subrayando la importancia de que los consumidores reporten cualquier irregularidad detectada en tiendas de autoservicio. Las oficinas en Puebla continúan recibiendo quejas sobre incumplimientos en establecimientos comerciales.

La sanción obliga a Chedraui a regularizar sus procesos internos y transparentar la información relativa a precios, tarifas y servicios adicionales antes de poder reanudar actividades.

Esta acción resalta la relevancia de respetar la legislación mexicana en materia de consumo, pues contribuye a que los ciudadanos puedan elegir con información suficiente y sin sorpresas en los costos finales.

