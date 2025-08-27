Profeco suspende comercialización en papelerías de Puebla y Cuautlancingo por irregularidades

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la comercialización en dos papelerías ubicadas en los municipios de Puebla y Cuautlancingo, tras detectar diversas infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor durante visitas de verificación realizadas en el marco del Programa de Verificación y Vigilancia “Regreso a Clases 2025”.

En un comunicado, precisó que esta medida responde a denuncias ciudadanas que alertaron sobre prácticas irregulares en la venta de artículos escolares.

De acuerdo con la información oficial, la papelería Lozano Hermanos, situada en la 17 poniente número 114 local 1-5, colonia El Carmen, en la ciudad de Puebla, fue una de las inspeccionadas.

En este establecimiento, la Profeco colocó tres sellos de suspensión al constatar que no se respetaban los precios, se entregaban comprobantes con información engañosa y los datos de los precios resultaban poco claros e incompletos.

En tanto, en el municipio de Cuautlancingo, la oficina federal realizó la suspensión de la comercialización en Papelería Scorpion, ubicada en avenida Tlaxcala número 134.

Allí, se colocaron dos sellos de suspensión al advertirse que no se exhibían precios a la vista, no se respetaban los precios comunicados y la información comercial no era presentada de manera clara y veraz.

La suspensión de la comercialización implica que los establecimientos no podrán realizar ventas hasta corregir las irregularidades señaladas.

Las papelerías afectadas deberán demostrar ante la Profeco que han corregido por completo las infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor para que los sellos de suspensión sean levantados y puedan reanudar operaciones.

Estas acciones de inspección y vigilancia forman parte de los esfuerzos de la Profeco por proteger los derechos de los consumidores, en especial en una temporada donde se incrementa la demanda de útiles escolares y, por ende, los riesgos de abusos en la comercialización.

De esta forma, se busca garantizar que las familias adquieran productos en condiciones óptimas, sin ser víctimas de prácticas desleales.

La Profeco ha sido reiterativa en los últimos años al advertir sobre la obligación de respetar los precios exhibidos y garantizar la transparencia de la información comercial en todos los puntos de venta.

Cuando se detectan irregularidades, el procedimiento administrativo puede derivar en sanciones o, como en este caso, en la suspensión temporal de actividades comerciales hasta que se cumpla con la normatividad aplicable.

