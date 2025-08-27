Martes, agosto 26, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Profeco suspende comercialización en papelerías de Puebla y Cuautlancingo por irregularidades

Profeco suspende comercialización en papelerías de Puebla y Cuautlancingo por irregularidades
Sello de suspensión colocado por Profeco en papelería de Puebla durante operativo de verificación
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la comercialización en dos papelerías ubicadas en los municipios de Puebla y Cuautlancingo, tras detectar diversas infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor durante visitas de verificación realizadas en el marco del Programa de Verificación y Vigilancia “Regreso a Clases 2025”.  

En un comunicado, precisó que esta medida responde a denuncias ciudadanas que alertaron sobre prácticas irregulares en la venta de artículos escolares. 

De acuerdo con la información oficial, la papelería Lozano Hermanos, situada en la 17 poniente número 114 local 1-5, colonia El Carmen, en la ciudad de Puebla, fue una de las inspeccionadas.  

En este establecimiento, la Profeco colocó tres sellos de suspensión al constatar que no se respetaban los precios, se entregaban comprobantes con información engañosa y los datos de los precios resultaban poco claros e incompletos. 

En tanto, en el municipio de Cuautlancingo, la oficina federal realizó la suspensión de la comercialización en Papelería Scorpion, ubicada en avenida Tlaxcala número 134. 

Allí, se colocaron dos sellos de suspensión al advertirse que no se exhibían precios a la vista, no se respetaban los precios comunicados y la información comercial no era presentada de manera clara y veraz. 

La suspensión de la comercialización implica que los establecimientos no podrán realizar ventas hasta corregir las irregularidades señaladas.  

Las papelerías afectadas deberán demostrar ante la Profeco que han corregido por completo las infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor para que los sellos de suspensión sean levantados y puedan reanudar operaciones. 

Estas acciones de inspección y vigilancia forman parte de los esfuerzos de la Profeco por proteger los derechos de los consumidores, en especial en una temporada donde se incrementa la demanda de útiles escolares y, por ende, los riesgos de abusos en la comercialización.  

De esta forma, se busca garantizar que las familias adquieran productos en condiciones óptimas, sin ser víctimas de prácticas desleales. 

La Profeco ha sido reiterativa en los últimos años al advertir sobre la obligación de respetar los precios exhibidos y garantizar la transparencia de la información comercial en todos los puntos de venta.  

Cuando se detectan irregularidades, el procedimiento administrativo puede derivar en sanciones o, como en este caso, en la suspensión temporal de actividades comerciales hasta que se cumpla con la normatividad aplicable. 

Te podría interesar: Dejarán a vendedores ambulantes instalarse en el Paseo Bravo mediante una feria de útiles escolares

Temas

Más noticias

Nacional

Niegan amparo a Silvano Aureoles contra nuevas órdenes de aprehensión

La Jornada -
César Arellano García Ciudad de México. La orden de aprehensión contra el exgobernador de Michocán, Silvano Aureoles, prófugo de la justicia continúa vigente, luego de que...
Nacional

Ausencia de ministros y consejeros marcan último informe de Piña al frente de la SCJN

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. Entre notorias ausencias de ministros, representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, consejeros electorales y de la Judicatura, la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:58

Pueblos cholultecas denuncian que mientras hay escasez de agua en sus comunidades Soapap extrae 26 mil millones de litros para la capital

Efraín Núñez -
Habitantes de los pueblos de la región de Cholula realizaron una protesta frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) este...

Sin ingreso económico más de 700 mil mujeres en Puebla por estar sometidas a esquema de ser amas de casa

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
En Puebla hay 733 mil personas, predominantemente mujeres, sin ingreso económico y sin posibilidad de empleo por estar sometidas todavía a un esquema de...

Algunos políticos en campaña son “lobos disfrazados de corderos”, alerta Armenta; no tendrán cabida en la 4T

Yadira Llaven Anzures -
Durante su gira por el municipio de Pantepec, el gobernador Alejandro Armenta Mier emitió una contundente advertencia a los ciudadanos sobre los políticos que...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025