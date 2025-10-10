Viernes, octubre 10, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Profeco suspende comercialización en cuatro comercios textiles de Santa Ana Chiautempan

La procuraduría inmovilizó más de 4 mil artículos textiles en Tlaxcala

Profeco colocó sellos de suspensión en comercios textiles de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, tras detectar irregularidades en productos y servicios
Profeco colocó sellos de suspensión en comercios textiles de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, tras detectar irregularidades en productos y servicios
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un operativo de verificación en el municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, suspendiendo la comercialización en cuatro establecimientos dedicados a la venta de productos textiles.

Consulta: Agua de Puebla, autofinancieras e inmobiliarias, entre las más denunciadas ante la Profeco

La acción, ejecutada el 9 de octubre, contó con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal, y se enfocó en locales como La Casa del Mayorista, El Famoso 9, Tienda Amigos y Tiendas BI-EI, donde se encontraron diversas irregularidades.

Durante la inspección, la autoridad detectó infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre ellas la falta de precios visibles para el público, entrega de tickets carentes de información del proveedor y ofertas cuya descripción era imprecisa.

Asimismo, se identificaron productos textiles que no cumplían con la norma oficial NOM-004-SE-2021, lo que llevó a la inmovilización de 4 mil 270 piezas, la mayoría provenientes de origen asiático.

La Profeco colocó sellos de suspensión en cada uno de los establecimientos verificados. Se constató, por ejemplo, que varios productos no presentaban etiquetado comercial adecuado, un requisito central para garantizar la confianza del consumidor y la trazabilidad de los artículos en el mercado.

Puedes leer: Por irregularidades en promociones y precios, suspenden venta en Woolworth del centro

Temas

Más noticias

Internacional

EU enviará 200 soldados a Israel para supervisar alto el fuego en Gaza

La Jornada -
Ap Washington. Estados Unidos enviará alrededor de 200 soldados a Israel para apoyar y monitorear el acuerdo de alto el fuego en Gaza como parte...
Internacional

Pese a acuerdo de paz, Israel mantiene ofensiva en Gaza: Francesca Albanese

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, denunció que tras el...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Clausuran estacionamiento de Plaza La Joya por no informar tarifas y negar comprobantes

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la operación del estacionamiento Plaza La Joya, ubicado en calle 5 de Mayo número 1004, colonia Centro,...

Profeco suspende Instituto Educalia David Weikart por no exhibir precios a padres

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la comercialización de bienes, productos y servicios en el Instituto Educalia David Weikart, luego de detectar diversas...

Suspenden ventas en papelerías Tony por omitir información al consumidor

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) determinó suspender la comercialización de bienes y servicios en dos sucursales de Tony Tiendas, S.A. de C.V. en...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025