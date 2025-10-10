Profeco suspende comercialización en cuatro comercios textiles de Santa Ana Chiautempan

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un operativo de verificación en el municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, suspendiendo la comercialización en cuatro establecimientos dedicados a la venta de productos textiles.

Consulta: Agua de Puebla, autofinancieras e inmobiliarias, entre las más denunciadas ante la Profeco

La acción, ejecutada el 9 de octubre, contó con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal, y se enfocó en locales como La Casa del Mayorista, El Famoso 9, Tienda Amigos y Tiendas BI-EI, donde se encontraron diversas irregularidades.

Durante la inspección, la autoridad detectó infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre ellas la falta de precios visibles para el público, entrega de tickets carentes de información del proveedor y ofertas cuya descripción era imprecisa.

Asimismo, se identificaron productos textiles que no cumplían con la norma oficial NOM-004-SE-2021, lo que llevó a la inmovilización de 4 mil 270 piezas, la mayoría provenientes de origen asiático.

La Profeco colocó sellos de suspensión en cada uno de los establecimientos verificados. Se constató, por ejemplo, que varios productos no presentaban etiquetado comercial adecuado, un requisito central para garantizar la confianza del consumidor y la trazabilidad de los artículos en el mercado.

Puedes leer: Por irregularidades en promociones y precios, suspenden venta en Woolworth del centro