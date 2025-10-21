Profeco suspende a “Rodba Experiencia Automotriz” por infringir la ley

La medida preventiva se aplicó tras una verificación motivada por una denuncia ciudadana, de acuerdo a lo que informó en un comunicado de prensa.

Durante la inspección, personal de Profeco colocó un sello de suspensión y detectó que el proveedor no informaba los montos totales a pagar, carecía de contrato de adhesión y omitía especificar las formas y medios de pago o si se requería algún anticipo. Dichas prácticas violan el derecho de los consumidores a conocer con claridad las condiciones del servicio.

