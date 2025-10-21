Lunes, octubre 20, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Profeco suspende a “Rodba Experiencia Automotriz” por infringir la ley

Detecta la procuraduría incumplimientos en taller mecánico de Puebla

Profeco suspende taller “Rodba Experiencia Automotriz” en Puebla por incumplir normas de protección al consumidor y servicios automotrices
Profeco suspende taller “Rodba Experiencia Automotriz” en Puebla por incumplir normas de protección al consumidor y servicios automotrices
Patricia Gutiérrez Rodríguez
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la actividad comercial del taller “Rodba Experiencia Automotriz”, ubicado en el bulevar Municipio Libre 2812, colonia Las Tres Cruces, Puebla, por incumplir con la Ley Federal de Protección al Consumidor y la NOM-174-SCFI-2007, que regula la prestación de servicios automotrices.

La medida preventiva se aplicó tras una verificación motivada por una denuncia ciudadana, de acuerdo a lo que informó en un comunicado de prensa.

Durante la inspección, personal de Profeco colocó un sello de suspensión y detectó que el proveedor no informaba los montos totales a pagar, carecía de contrato de adhesión y omitía especificar las formas y medios de pago o si se requería algún anticipo. Dichas prácticas violan el derecho de los consumidores a conocer con claridad las condiciones del servicio.

Puedes leer: Profeco suspende la comercialización de las casas de empeño Respuesta Rápida y Presto Express

Temas

Más noticias

Nacional

SAT auditará a 16 mil 200 contribuyentes en 2026

La Jornada -
Braulio Carbajal Ciudad de México. En 2026 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) prevé realizar auditorías a aproximadamente 16 mil contribuyentes, reveló el organismo al...
Internacional

Trump viajará a China a inicios de 2026; espera cerrar acuerdo comercial con Xi

La Jornada -
Afp Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que viajará a China a principios del próximo año y que espera cerrar un acuerdo...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Profeco suspende comercialización en cuatro comercios textiles de Santa Ana Chiautempan

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un operativo de verificación en el municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, suspendiendo la comercialización en cuatro...
00:00:44

Por irregularidades en promociones y precios, suspenden venta en Woolworth del centro

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió ayer la comercialización de bienes, productos y servicios en la tienda departamental Woolworth, ubicada en el número...

Suspende Profeco la comercialización en mercería La Cadena

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) efectuó la suspensión de la comercialización en Mercería y Papelería La Cadena, uno de los negocios de mayor...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025