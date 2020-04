Profeco no ha detectado acaparamiento de mercancías, sostiene el director

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no tiene detectadas prácticas de acaparamiento de mercancías, que estén dando pie a aumento en los precios de alimentos y otros productos, sostuvo Alfredo Torres Campos, director general de zona Ignacio Zaragoza.

Incluso el funcionario federal pidió que se le especifique en dónde se han detectado las alzas, ya que ellos no han notado grandes variaciones, de acuerdo con lo que comentó a La Jornada de Oriente.

Expuso que han dado seguimiento a poco más de 70 denuncias, la gran mayoría enfocadas a la tortilla y productos de la canasta básica, como el azúcar, pollo, carne y huevo.

De la tortilla, comentó que aplicaron suspensión en tres establecimientos por variación de entre 2 y 3 pesos.

Lo mismo ocurrió con dos tiendas Bodega Aurrera por alza en el arroz, aunque argumentó que al ser un producto importado, su precio se modificó hacia arriba por la fluctuación del dólar.

Mientras que del huevo, indicó que hasta ahora no han encontrado ningún incremento que esté por encima del precio promedio a nivel nacional, de entre 43 y 44 pesos.

“Hasta ahorita lo que usted me señala como acaparamiento, no hemos detectado que exista un acaparamiento como tal… de los establecimientos que hemos revisado, en su mayoría están dentro del precio promedio para la cuestión del huevo, si ustedes tienen información de un establecimiento donde efectivamente el precio del huevo esté muy disparado, los invito a que nos lo hagan llegar”

Torres Campos comentó que a las empresas avícolas que han supervisado les piden que presenten la facturación de los últimos tres meses para poder darse cuenta en a cuánto han vendido su producto.

Añadió que si hay una denuncia de alza de precios, la Procuraduría no puede actuar bajo supuestos sino con base en situaciones reales y corroborables, por lo que pide a los afectados proporcionar el nombre o la razón social del establecimiento, el domicilio completo y el precio que maneja

Asimismo, dijo que aunque haya denuncias en medios de comunicación sobre aumentos, la Profeco no puede intervenir porque no hay datos específicos.

“Muchas veces se publica en los medios: es que dicen. Eso a mí no me sirve, yo necesito que me digan en dónde, quién, cuándo, porque de otra manera estaríamos hablando de una cuestión especulativa cuando ni siquiera ellos mismos tienen la información”, finalizó.

Sostuvo que desde el 10 de marzo han estado realizando operativos diarios en tiendas de conveniencia, farmacias y distribuidores, aunque solo con 12 personas, ya que debido a la emergencia sanitaria.

Ellas realizan verificaciones en los comercios para corroborar que estén dentro del promedio hacen colocación de preciadores.