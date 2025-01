Profeco, sin facultades para colocar mantas de precios excesivos en gasolineras: GUEPT

Luz María Jiménez Almazán, presidenta de la asociación civil Gasolineros Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala (GUEPT) advirtió que si la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) coloca mantas en las estaciones que, a su juicio, están fijando precios abusivos sobre el combustible, incurrirá en una acción ilegal.

La semana pasada, durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, anunció que ante los excesivos precios que han establecido en algunas gasolineras, personal de la dependencia a su cargo colocará en dichos establecimientos lonas con la leyenda “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”.

En un comunicado dirigido a los socios de la GUEPT que fue filtrado a medios a través de whatsapp, Jiménez Almazán asevera que “el precio de gasolinas y diesel es libre, no existe un precio fijo, ni controlado por alguna autoridad, por lo que cualquier sanción relacionada a los precios, seria ilegal y violaría los derechos de los empresarios al libre comercio, entre otros”.

La directiva añade que cada “empresa determina la utilidad por litro vendido, que permita ser rentable al negocio, pero seguir siendo competitivo ante la sobre oferta de puntos de venta y precios extremadamente bajos de algunos expendios a los que no hemos encontrado explicación aun y la Cofece nunca investigó”.

Indica que “en una economía libre como la que tenemos hasta ahora, el precio de los productos lo determina la oferta y la demanda. Los precios de los combustibles continúan altos; porque no existe competencia, cancelaron los permisos de importación con alguna excepciones. En general la política ha sido; que toda importación la realice Pemex y todas las marcas le compren a Pemex. En el país no existe almacenamiento suficiente lo que lo hace caro y obliga a desplazar el combustible rápidamente, para no incurrir en gastos adicionales que afecten al precio final. Estos aspectos de eficiencia, nunca han sido considerados por Pemex, con los resultados por todos conocido”.

La líder remata manifestando que “el precio real” de la gasolina “ha sido superior a los 24 pesos, el gobierno decidió utilizar el IEPS para cubrir parte del precio real”, y acusa que la Profeco y algunos legisladores, siempre han encontrado en este tema, una oportunidad de notoriedad, tal vez algunos tengan buena intención, pero su ignorancia en el complicado y especializado tema, los lleva a cometer excesos inadmisibles”.

