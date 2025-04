Inmoviliza Profeco más de 74 mil productos de Ekei Subastas

74 mil 340 productos, principalmente textiles, fueron inmovilizados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Ekei Subastas S.A. de C.V., establecimiento ubicado en la 2 Poniente 101, en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

En el operativo, llevado a cabo tras una denuncia ciudadana, se detectó que la mercancía incumplía con la NOM-004-SE-2021, relativa al etiquetado de productos textiles, al carecer de información sobre el fabricante o importador, así como del país de origen, de acuerdo un comunicado de la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Económico (Sedetra).

El resto de los productos presentaban etiquetado únicamente en idioma inglés, en contravención a la NOM-050-SCFI-2004, que establece que la información comercial debe estar en español.

Genaro Piñeiro Dagnino, director general de Inspección del Trabajo de la Sedetra, indicó que, por lo que se refiere a las y los empleados, se detectó que no contaban con contratos de trabajo, que no estaban dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), laboraban más de ocho horas diarias y no se les pagaba tiempo extra ni vacaciones.

Al término del operativo, la Profeco colocó tres sellos de suspensión de la comercialización de bienes, productos y servicios en el establecimiento, debido a diversas infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran la falta de precios exhibidos, ausencia de información clara sobre promociones y recibos de compra incompletos, sin los datos obligatorios de la transacción.

