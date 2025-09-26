Jueves, septiembre 25, 2025
Profeco impone suspensión a estacionamiento frente a la pirámide de Cholula

La medida impuesta a La Estación deriva de denuncias ciudadanas

Profeco suspendió el estacionamiento La Estación frente a la Pirámide de Cholula tras hallar infracciones graves en tarifas, boletos y comprobantes comerciales
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la comercialización de bienes y servicios del estacionamiento La Estación, ubicado en avenida Morelos No. 603, barrio de San Miguel Tianguisnahuitl, San Pedro Cholula, Puebla, justo frente a la Pirámide de Cholula, tras constatar diversas infracciones durante una visita de verificación realizada el 25 de septiembre de 2025.

La medida se ejecutó en respuesta a denuncias ciudadanas por anomalías en la operación del establecimiento, situado junto a la principal zona arqueológica de la región.

Entre las irregularidades detectadas, Profeco documentó la falta de claridad en la exhibición de tarifas, lo que constituye una infracción grave a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El estacionamiento incurrió también en información engañosa en los boletos de entrada, al consignar datos incorrectos sobre el domicilio y la razón social del proveedor. La omisión del horario de salida en los boletos fue otro punto relevante, pues limita la transparencia en la prestación del servicio.

El reporte indica que La Estación no entregaba comprobantes por las transacciones efectuadas, privando a las personas usuarias de instrumentos para reclamar por posibles cobros indebidos.

En consecuencia, la autoridad colocó dos sellos de suspensión visibles en el inmueble. Esta medida fue notificada formalmente a los representantes del estacionamiento y realizada conforme a la ley.

Según la comunicación oficial, “la protección de los derechos del consumidor es prioridad para Profeco”, lo que motiva la supervisión constante de comercios en Puebla, especialmente aquellos ubicados en corredores turísticos. La vigilancia responde de manera directa a las denuncias ciudadanas que se han presentado a lo largo del año.

La suspensión en La Estación permanecerá hasta que se corrijan las irregularidades documentadas y se garantice el cumplimiento con toda la legislación vigente.

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

