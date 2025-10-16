Miércoles, octubre 15, 2025
Profeco alerta a comercios por intentos de extorsión de falsos verificadores en Puebla y Tlaxcala

La dependencia pide a los negocios confirmar la identidad del personal autorizado

Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió a comercios establecidos en Puebla y Tlaxcala sobre la presencia de individuos que se hacen pasar por verificadores oficiales para extorsionar a los propietarios. Según un comunicado difundido por la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona General Ignacio Zaragoza, estas personas falsifican documentos y credenciales para exigir dinero a cambio de evitar supuestas sanciones.   

La autoridad exhortó a los proveedores a verificar la identidad del personal que visite sus establecimientos en nombre de la Profeco. Solo los Defensores de la Confianza adscritos a la ODECO están facultados para realizar inspecciones, y deben portar una credencial vigente con código QR, así como una orden de verificación original, emitida por la autoridad competente.   

Profeco enfatizó que ningún servidor público puede solicitar ni aceptar pagos directos o en efectivo, y recordó que toda irregularidad puede ser denunciada a los números del Teléfono del Consumidor: 800 468 8722 o (55) 5568 8722.  

La dependencia reiteró su compromiso con la transparencia y la protección de los derechos de los consumidores, llamando a la ciudadanía a reportar cualquier intento de fraude.   

