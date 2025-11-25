Productores y transportistas niegan interés político en bloqueos; SG no nos convocó al diálogo

Ciudad de México. Luego de que la Secretaría de Gobernación convocó para la 13 horas a los transportistas y productores que este día realizan bloqueos en distintas partes del país, una hora y media después no había llegado algún representante de dichos grupos.

En redes sociales, la Asociación Nacional de Transportistas (Antac), —uno de los grupos que realiza las protestas junto con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM),— afirmó que no habían recibido alguna convocatoria y rechazó tener intereses políticos con los bloqueos.

“Acabamos de escuchar que la secretaria de Gobernación anunció que habría mesas de diálogo a las 13:00 horas, sin embargo no hemos sido convocados. Queremos precisar algo: nosotros no protestamos pacíficamente por intereses políticos ni por molestar a la gente. Quisiéramos no tener la necesidad de exigir algo a lo que tenemos derecho: que no nos roben, que no nos extorsionen y que no nos maten o desaparezcan”, señaló la Antac.

En referencia a su denuncia por los casos de inseguridad en las carreteras, dijo que “todos los días decenas de hombres y mujeres que salimos a trabajar con la única intención de llevar la comida a la mesa, somos víctimas de un delito. Esto no solo nos afecta a nosotros como transportistas, afecta a cualquiera que toma un camino que hoy es controlado por el crimen”.

Y recalcó que la motivación de los bloqueos “no es político, les prometemos que si logran que nos dejen de matar por salir a trabajar, muchos votaríamos por ustedes”.

En tanto, en la sede de la Secretaría de Gobernación se informó que los funcionarios federales estarán pendientes en caso de que se realice alguna mesa de trabajo con ambos grupos.

