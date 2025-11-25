Martes, noviembre 25, 2025
Productores y transportistas niegan interés político en bloqueos; SG no nos convocó al diálogo

Transportistas de Veracruz se sumaron al paro nacional mediante una marcha lenta de decenas de camiones sobre la autopista Córdoba–Veracruz, lo que provocó fuerte congestión vial en la zona centro del estado y molestia entre automovilistas. Foto Carlos Nava
Transportistas de Veracruz se sumaron al paro nacional mediante una marcha lenta de decenas de camiones sobre la autopista Córdoba–Veracruz, lo que provocó fuerte congestión vial en la zona centro del estado y molestia entre automovilistas. Foto Carlos Nava
La Jornada

Ciudad de México. Luego de que la Secretaría de Gobernación convocó para la 13 horas a los transportistas y productores que este día realizan bloqueos en distintas partes del país, una hora y media después no había llegado algún representante de dichos grupos.

Consulta: Segob ratifica convocatoria a una mesa de diálogo a transportistas y campesinos

En redes sociales, la Asociación Nacional de Transportistas (Antac), —uno de los grupos que realiza las protestas junto con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM),— afirmó que no habían recibido alguna convocatoria y rechazó tener intereses políticos con los bloqueos.

“Acabamos de escuchar que la secretaria de Gobernación anunció que habría mesas de diálogo a las 13:00 horas, sin embargo no hemos sido convocados. Queremos precisar algo: nosotros no protestamos pacíficamente por intereses políticos ni por molestar a la gente. Quisiéramos no tener la necesidad de exigir algo a lo que tenemos derecho: que no nos roben, que no nos extorsionen y que no nos maten o desaparezcan”, señaló la Antac.

Galería: Agricultores y transportistas desquician carreteras en 23 estados del país

En referencia a su denuncia por los casos de inseguridad en las carreteras, dijo que “todos los días decenas de hombres y mujeres que salimos a trabajar con la única intención de llevar la comida a la mesa, somos víctimas de un delito. Esto no solo nos afecta a nosotros como transportistas, afecta a cualquiera que toma un camino que hoy es controlado por el crimen”.

Y recalcó que la motivación de los bloqueos “no es político, les prometemos que si logran que nos dejen de matar por salir a trabajar, muchos votaríamos por ustedes”.

En tanto, en la sede de la Secretaría de Gobernación se informó que los funcionarios federales estarán pendientes en caso de que se realice alguna mesa de trabajo con ambos grupos.

Puedes leer: No se entienden bloqueos a menos que haya motivación política; diálogo sigue abierto: Segob

Bolsonaro se mantendrá en prisión tras intento de fuga, ordena Supremo brasileño

La Jornada -
Europa Press y Afp Madrid. El Tribunal Supremo de Brasil ha aprobado este lunes mantener al expresidente Jair Bolsonaro bajo detención preventiva, tras ser trasladado este...
Violencia feminicida: AL y el Caribe suman 3 mil 828 víctimas durante 2024

La Jornada -
La Redacción Ciudad de México. En 2024, al menos 3 mil 828 mujeres fueron víctimas de femicidio, feminicidio o muerte violenta por razón de género...

Detienen a “El Pelón”, el hombre que reclutó a jóvenes implicados en homicidio de Carlos Manzo

La Jornada -
César Arellano e Iván Saldaña Michoacán. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció en sus redes sociales...

Detienen a 15 integrantes de banda criminal responsable de múltiples homicidios en Puebla y otros tres estados

Isaí Pérez Guarneros -
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó esta mañana que en Puebla, así como en el Estado de México, la Ciudad de...

Sin llegar al Zócalo concluye reducida marcha de la ‘Generación Z’; en UNAM los desairan

La Jornada -
Laura Poy, Néstor Jiménez y Lilian Hernández Ciudad de México. Cerca de un centenar de manifestantes, que participan en la segunda marcha de la llamada...

