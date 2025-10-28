Martes, octubre 28, 2025
Productores de papa de Tlatlauqui se unen a protesta nacional y liberan caseta de Payuca

Productores de papa liberan caseta de Payuca en Libres y se suman a protestas por precios justos y apoyos para el campo.
Martín Hernández Alcántara

Productores de papa de la junta auxiliar de Oyameles, en Tlatlauquitepec, se incorporaron este martes a las protestas nacionales de agricultores y, para dar visibilidad a sus demandas, liberaron la caseta de cobro Payuca en la autopista 129D Virreyes–Teziutlán, en el municipio de Libres. De acuerdo con reportes del centro de cobro, la toma inició alrededor del mediodía; al principio se restringió el paso, pero pronto se permitió la circulación libre en ambos sentidos para evitar mayores afectaciones al tránsito.

Durante la manifestación, Mario Alberto Castro Jiménez, delegado de la Microregión 7, dialogó con los productores con el propósito de alcanzar acuerdos y garantizar condiciones seguras en la autopista. La reunión se realizó en el lugar, con asistencia de representantes de los manifestantes, quienes señalaron que mantendrán acciones pacíficas y esperan una respuesta formal a sus demandas.

La Dirección de la Policía Estatal de Caminos, Región III Teziutlán, informó que la movilización transcurrió sin incidentes. Elementos de la Policía Estatal Preventiva (CECORE Teziutlán) y de la Policía Estatal de Caminos permanecen en la zona, resguardando la integridad de automovilistas y manifestantes, así como para ordenar el flujo vehicular durante la toma de la caseta.

Los agricultores indicaron que su movilización forma parte de las acciones que se desarrollan en diversas regiones del país para exigir precios justos para sus productos y certidumbre sobre los costos de producción. El pliego nacional de demandas contempla precios de garantía para granos básicos, apoyos ante el encarecimiento de insumos y reglas claras de comercialización. En ese contexto, los productores de la Sierra Nororiental buscan interlocución con autoridades estatales y federales para atender la caída de rentabilidad, así como para evitar que el costo de los insumos haga inviable la próxima temporada.

Puebla es uno de los principales estados productores de papa en el país. Además de Tlatlauquitepec, el cultivo se concentra en municipios como Zacapoaxtla, Chichiquila, Chilchotla y Teziutlán; en la zona oriente también destacan Chalchicomula de Sesma, La Fragua y Tlachichuca.

