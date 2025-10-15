Productores de Tepanco bloquean autopista para exigir precio justo del maíz y apoyo gubernamental

Habitantes del municipio de Tepanco de López y comunidades aledañas, que se dedican a la producción de maíz, bloquearon la tarde de ayer, lunes, la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura de la caseta 76 Tehuacán, en la junta auxiliar de Francisco I. Madero, para demandar el apoyo del gobierno estatal ante la caída del precio del grano y la competencia del maíz transgénico importado, que afecta directamente la comercialización de su producción local.

Los campesinos señalaron que la situación actual ha vuelto inviable su actividad, pues el precio estimado para esta temporada es de 5 mil pesos por tonelada, cifra que consideran insuficiente para cubrir los costos de producción y piden que se fije en 7 mil 200, por lo menos.

Explicaron que sembrar una hectárea de maíz implica una inversión aproximada de 50 mil pesos y ocho meses de trabajo, sin que el ingreso final compense el esfuerzo ni los gastos en semillas, fertilizantes y combustibles.

Uno de los productores, expresó que la falta de apoyo institucional y el abandono al campo poblano los ha orillado a manifestarse. “Cuando estamos produciendo nadie nos toma en cuenta, pero si nos movilizamos entonces sí nos ven”.

Señalaron la necesidad de que las autoridades estatales dialoguen con ellos dado que los están dejando en el abandono, pues desde hace cuatro años no se registra un aumento real al precio del maíz, mientras los precios de los insumos se elevan constantemente encareciendo cada vez más la producción.

Solo en casos excepcionales, como cuando ha habido emergencias climáticas en estados del norte del país, han tenido ligeros incrementos, pero eso es insuficiente para costear la producción que tan solo en semilla representa más de 12 mil pesos por hectárea.

Los productores lamentaron también la ineficiencia de los programas de apoyo agrícola, que en su mayoría llegan a destiempo, hasta con tres meses de atraso lo que les orilla a recurrir a créditos o a vender su producción a bajos precios, algo que ya no pueden seguir haciendo.

De acuerdo con los campesinos, en la región conformada por San Andrés, San Bartolo, Tepanco, Pino Suárez y Francisco I. Madero se producen anualmente cerca de 3 mil toneladas de maíz y sorgo, destinadas principalmente al consumo local. Sin embargo, la falta de incentivos y la llegada de grano extranjero han reducido sus márgenes de ganancia y su capacidad de reinversión. Al cierre de esta edición los manifestantes se mantenían en la protesta.