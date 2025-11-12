Miércoles, noviembre 12, 2025
NoticiasEstado

Productores de papa en la región de Tlatlauqui, afectados por importación del tubérculo

Dialogan con representantes de las secretarías de Agricultura federal y estatal

Productores del altiplano poblano exigen frenar la importación de papa extranjera que afecta su venta y provoca pérdidas locales
Productores del altiplano poblano exigen frenar la importación de papa extranjera que afecta su venta y provoca pérdidas locales
Martín Hernández Alcántara

Productores del altiplano poblano se reunieron esta mañana en la Casa del Campesino de Oyameles para exigir al gobierno federal y estatal acciones inmediatas ante lo que calificaron como una crisis en el cultivo y comercialización de la papa, derivada de la importación del tubérculo extranjero que, aseguran, está desplazando su producción local y provocando pérdidas económicas en la región.

La asamblea, convocada por el Comité Ejidal de Oyameles, reunió a decenas de campesinos y pequeños productores, quienes denunciaron que la entrada masiva de papa proveniente de Estados Unidos, principalmente ha reducido drásticamente la demanda del producto cultivado en los municipios del altiplano poblano, especialmente en esta junta auxiliar y comunidades vecinas.

A la reunión acudieron representantes de la Secretaría de Agricultura estatal y federal, así como el delegado de la dependencia homóloga estatal en la región 15, quienes escucharon las inconformidades y peticiones de los campesinos de Oyameles, quienes exigen freno a la importación de papa y precios justos para su cosecha.

Un estudio del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) indica que para el municipio de Tlatlauquitepec había una producción de aproximadamente 50 mil 591.50 toneladas de papa en una superficie sembrada de 2 mil 202.24 hectáreas.

Según un reporte de la United States Department of Agriculture (USDA, por sus siglas en inglés) para el mercado mexicano, México importa aproximadamente 225 mil toneladas de papa fresca al año.

Sobre la reunión de este martes, La Poblanita, estación de radio que cubre la Sierra Nororiental, informó que los productores expresaron su “inconformidad por la importación de papa extranjera, que afecta directamente la competitividad del producto local”, además de la “preocupación por el bajo precio que se paga por la papa mexicana, cultivada en el Altiplano Poblano, especialmente en terrenos de Oyameles y el Valle de Libres”.

Los asistentes reiteraron que la movilización anterior fue pacífica y que ahora buscan soluciones concretas mediante el diálogo.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel bloquea un millón de jeringas necesarias para vacunar a los niños en Gaza: Unicef

La Jornada -
Reuters Ginebra. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) aseguró que Israel impide la entrada en Gaza de artículos esenciales, como jeringas para...
Internacional

Aerolíneas de EU cancelan otros mil 200 vuelos por cierre del gobierno

La Jornada -
Reuters Washington. Las aerolíneas cancelaron casi mil 200 vuelos este martes, el quinto día consecutivo en que las suspensiones superan las mil desde que el gobierno...

Últimas

Últimas

Relacionadas

El camote de Puebla

José Gabriel Ávila Rivera -
El camote, conocido científicamente como Ipomoea batatas (L.) Lam., 1793, es mucho más que un tubérculo con una historia cultural profunda. Representa una fuente...

930 hectáreas de cultivo y 40 cabezas de ganado, saldo preliminar de daños en el campo

Yadira Llaven Anzures -
La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, informó que las intensas lluvias han causado afectaciones preliminares en 930 hectáreas de cultivo...

Son propietarias, no invasoras, las familias que ocupan 2 mil has en predio del INIFAP en Hueytamalco: UGOCM

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
En julio, la Unión Ganadera Regional de la Sierra Oriente denunció que paracaidistas invadieron terrenos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025