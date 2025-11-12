Productores de papa en la región de Tlatlauqui, afectados por importación del tubérculo

Productores del altiplano poblano se reunieron esta mañana en la Casa del Campesino de Oyameles para exigir al gobierno federal y estatal acciones inmediatas ante lo que calificaron como una crisis en el cultivo y comercialización de la papa, derivada de la importación del tubérculo extranjero que, aseguran, está desplazando su producción local y provocando pérdidas económicas en la región.

La asamblea, convocada por el Comité Ejidal de Oyameles, reunió a decenas de campesinos y pequeños productores, quienes denunciaron que la entrada masiva de papa proveniente de Estados Unidos, principalmente ha reducido drásticamente la demanda del producto cultivado en los municipios del altiplano poblano, especialmente en esta junta auxiliar y comunidades vecinas.

A la reunión acudieron representantes de la Secretaría de Agricultura estatal y federal, así como el delegado de la dependencia homóloga estatal en la región 15, quienes escucharon las inconformidades y peticiones de los campesinos de Oyameles, quienes exigen freno a la importación de papa y precios justos para su cosecha.

Un estudio del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) indica que para el municipio de Tlatlauquitepec había una producción de aproximadamente 50 mil 591.50 toneladas de papa en una superficie sembrada de 2 mil 202.24 hectáreas.

Según un reporte de la United States Department of Agriculture (USDA, por sus siglas en inglés) para el mercado mexicano, México importa aproximadamente 225 mil toneladas de papa fresca al año.

Sobre la reunión de este martes, La Poblanita, estación de radio que cubre la Sierra Nororiental, informó que los productores expresaron su “inconformidad por la importación de papa extranjera, que afecta directamente la competitividad del producto local”, además de la “preocupación por el bajo precio que se paga por la papa mexicana, cultivada en el Altiplano Poblano, especialmente en terrenos de Oyameles y el Valle de Libres”.

Los asistentes reiteraron que la movilización anterior fue pacífica y que ahora buscan soluciones concretas mediante el diálogo.