Productores de nopal y tuna evitan cobro de piso gracias a autoprotección; se trasladan en caravanas: Omar Carpio

En comunidades rurales del estado de Puebla, productores de nopal y tuna aseguran que no enfrentan cobro de piso de la delincuencia organizada, gracias a la organización y defensa interna que han consolidado para protegerse.

Así lo señaló Omar Carpio Flores, presidente nacional de la Unión Mexicana de Productores de Nopal, Tuna y Maguey, quien subrayó que en su gremio ha quedado demostrado que la autogestión y solidaridad pueden blindar a la población rural ante la extorsión.

“La comunidad se ha organizado con otros pueblos para ir en caravana a la central de abastos de Huixcolotla para ir a vender la tuna de manera local”, dijo el dirigente.

Semanas atrás, José Jacob Femat, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones y Asociaciones de Productores del Campo (Cocyp), denunció que en la zona de Tecamachalco la delincuencia organizada alcanza a cobrar hasta el 10 por ciento del valor de las cosechas, afectando severamente la economía agrícola local.

Sin embargo, Omar Carpio precisó que en las comunidades donde se produce tuna y nopal no se han presentado este tipo de casos, gracias a la fuerza comunitaria y el autoproteccionismo:

“Yo creo que en las comunidades el autoproteccionismo interno es importante. Entonces yo creo que hasta el día de hoy no (ha habido extorsión), esperemos que nunca suceda, pero sí hay una comunidad organizada.”, declaró en entrevista.

Añadió que hay otras problemáticas que les llegan a preocupar más, como la falta de líquido para la producción agrícola, lo que los ha llevado a captar agua pluvial en viviendas para después ocuparlas para regar sus cultivos.

“Importamos agua de otros municipios, pero captamos mucha agua de lluvia. Paradójicamente el 85 por ciento que lo compone el nopal es agua”.

En contraste, para otros sectores agrícolas de Puebla, el cobro de piso continúa siendo un obstáculo grave, como lo expuso Cocyp. Las extorsiones pueden representar pérdidas de hasta 10 por ciento de ingresos para productores víctimas, con un impacto directo en el sustento familiar y la viabilidad de las actividades agrícolas en la región.

Frente a este panorama, la Unión Mexicana de Productores de Nopal, Tuna y Maguey hace un llamado a la replicación de modelos de organización social y a la construcción de redes de solidaridad, con la expectativa de que la delincuencia no logre penetrar las estructuras comunitarias y se mantenga fuera de sus ciclos productivos.

Carpio Flores manifestó estar convencido de que el trabajo colectivo es la mayor herramienta para la protección y el desarrollo sustentable del campo poblano.

En el estado de Puebla hay 5 mil 500 hectáreas sembradas, de las cuales 4 mil 500 están destinadas a nopal tunero y mil a nopal verdulero. Los municipios de Acatzingo, Felipe Ángeles, Quecholac y Soltepec lideran la producción de nopal-tuna, mientras que San Andrés Cholula, Santa Isabel Cholula, Atlixco y Huaquechula destacan en nopal verdura.

Actualmente, 80 por ciento de la producción de tuna se exporta a Estados Unidos, 15 por ciento a Canadá y 5 por ciento a Europa.