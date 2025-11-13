Proclamación de Huejotzingo, documento novohispano repatriado por el AGN

El 24 de junio de 1554 fue emitido el documento Proclamación de Huejotzingo, en el que se da cuenta del cambio de una administración mesoamericana a una administración novohispana, por medio de la designación de una autoridad local que es el tecuhtli, en este caso Francisco Vázquez.

El manuscrito, que es más bien un pergamino, escrito en náhuatl latinizado de la región, con una letra capitular roja -cuyo origen material todavía se estudia-, fue recientemente repatriado de Estados Unidos tras ser retenido en una aduana alertado por el Consulado de México en Nueva York, acción que propició la intervención del Archivo General de la Nación (AGN) para lograr su regreso a México y a Puebla el 21 de mayo de este año.

Por medio de un video difundido por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), María del Pilar Pacheco Zamudio, directora de Archivos, Documentación y Estadística de dicho ente, explica que éste firmó un convenio de colaboración con el AGN para intercambiar conocimientos y experiencias que fortalezcan la protección del patrimonio documental.

En la producción, la reconocida historiadora señala que en el TEEP se había tomado la decisión de difundir a este documento por varias razones: por la seguridad de los archivos, ante la sustracción y tráfico de documentos que existe todo el tiempo en todas las instituciones; porque los procedimientos de gestión documental permitieron ubicar a este documento como perteneciente al AGN, quizá desde el siglo XIX; por la preservación de este archivo con más de 470 años que está en buen estado, cuyo soporte es el pergamino, escrito con tintas ferrogálicas y con una tinta roja utilizada para las letras capitulares que está por determinarse su origen; porque historiadores y paleógrafos del AGN tradujeron el documento escrito en náhuatl que da inicio a la construcción de los conventos de la zona y la nueva instalación del gobierno; porque es necesario difundir los procedimientos jurídicos que desarrollaron abogados del AGN y asesoría de restauradores permitieron recuperar y trasladar el documento que entraba a Nueva York de manera ilícita, mismo que ya está en el AGN.

En el video de poco más de 40 minutos, diversos funcionarios y especialistas dan cuenta del valor artístico y testimonial del documento, además de abordar la estrategia judicial que llevó a recuperar este documento de valor nacional e internacional.

En la producción audiovisual, Mariana Berenice Gayoso Martínez, directora de Preservación del Patrimonio Documental del AGN indica que con una reingeniería administrativa que creo tres subdirecciones que en conjunto han permitido combatir y lograr la restitución del patrimonio documental.

En ese sentido, Ana Lilia Quintero Barajas, subdirectora de Investigación, dictaminación y certificación del Patrimonio documental confió que, con dos jefaturas, esta área realiza el dictamen técnico y reconocimiento de este bien, con un análisis histórico, material y diplomático que permite hallar documentos extraídos del AGN, proceso que fue aplicado en la Proclamación de Huejotzingo.

A su vez, Mariana Alejandra Aguilar Gutiérrez, jefa del departamento de Investigación, dictaminación y análisis material del Patrimonio documental expuso que especialistas en conservación y restauración pudieron detectar que este documento fue muy interesante, además de que trabajando a distancia con el Consulado mexicano hicieron “un diseño especial del embalaje para que pudiera regresar el documento”. Sobre su materialidad, dijo que es un pergamino, cuyo soporte es grueso, flexible y en buen estado de conservación, en el que destaca la letra capitular con tinta color rojo que está siendo analizada.

En ese sentido, Ana Laura Vázquez Martínez, titular del departamento de Investigación, dictaminación, certificación y paleografía del Patrimonio documental, agregó que como parte del dictamen técnico se analizaron rubricas, sellos, contexto histórico y personajes, que dejan ver “que se trata de un memorial, un documento de carácter público que da conocimiento a las autoridades administrativas, jurídicas y a la población sobre el nombramiento, en este caso Francisco Vázquez”.

Un segundo aspecto, continuó, refiere a los personajes que lo firman: el propio Francisco Vázquez, quien será nombrado como administrador local; fray Juan de Alameda, un arquitecto llegado de España con Juan de Zumárraga, que construirá varios conventos de la región incluido el de Huejotzingo; y Luis de Velasco, el virrey de la Nueva España de 1550 a 1564.

Otro elemento, apuntó Vázquez, son los valores históricos, pues se pueden analizar las negociaciones del paso a una administración mesoamericana a una administración novohispana, por medio de una autoridad local. Otro rasgo más, detalló, es lo lingüístico pues esta escrito en nahual con la variante del occidente en especial del estado de Puebla.

A su vez, Marlene Victoria López Torres, subdirectora para la Protección y restitución del Patrimonio Documental dijo que el tráfico ilícito de documentos es un tema que ha sido poco visibilizado, no obstante, es una problemática de todos los archivos del mundo. México, continuo, ha sido impulsor de la problemática como en tema de difusión, combate y protección.

En cuanto el marco jurídico explicó que hay un marco internacional de protección que engloba toda la problemática en torno a los bienes culturales, siendo el patrimonio documental uno de ellos. Dijo que inició en 1954 con una regulación para proteger los bienes en caso de conflictos armados. Luego, se identificó que, aunque no hay guerra hay sustracción y tráfico por lo que la comunidad internacional a través de la Unesco creó la Convención Unesco 70, que es el principal marco internacional de protección, aplicable entre los estados que se adhieren, protegiendo el propio patrimonio y el toda la comunidad.

Apuntó que de manera nacional está la propia Constitución Mexicana que establece derechos, tiene principios como el derecho a la cultura, así como derechos que protegen la memoria y el derecho a la verdad, mismo que engloban en el patrimonio documental. El problema de tráfico ilícito de bienes documentales, continuó, implica la transferencia y el traslado: como lo son la donación, la venta, la subasta y el intercambio, así como la sustracción, la mutilación y el expolio.

Marlene Victoria López dijo que, en el caso del documento de Huejotzingo, éste se vendió por más de 800 mil pesos, en Europa, llegando luego a Estados Unidos, siendo que el Consulado de Nueva York lo detectó en la aduana, y el AGN lo pudo identificar como un documento mexicano.

“Fue un caso difícil de acreditar, nos llevo meses. Para recuperar este tipo de documentos necesitamos pruebas como inventarios, digitalizaciones, fotografías o investigaciones; en este caso no teníamos esto, por lo que primero nos apoyamos de la red nacional e internacional de guardianes del patrimonio, una iniciativa del propio AGN que vincula a muchos especialistas en muchas instituciones, universidades, archivos estatales y locales, cronistas. “Si el AGN hubiera ido solo no hubiera podido, pero se hizo de esta red para proteger el patrimonio. El dictamen criminalístico fue una herramienta que le hizo a reconocer los rasgos de lo que el documento pasó a lo largo de su historia, pues para este documento fue ese el caso, fue susceptible y tuvo características que lo hicieron el objeto del delito.

Concluyó que luego se hizo una investigación para ubicar el archivo del cual fue sustraído: el fondo Mercedes del AGN, pues se contiene la información previa y posterior a la emisión, pues pruebas acreditaron que pertenece al archivo.

“El reto es atender todos los casos de manera masiva pues es evidente el año causado a los archivos en México a causa del tráfico ilícito”, apuntó la funcionaria.

Destaca que el pasado 10 de septiembre, el AGN entregó al municipio de Huejotzingo una copia certificada del documento Nombramiento de tecuhtli (o mayorazgo) de Francisco Vázquez, mejor conocido como Proclamación de Huejotzingo.