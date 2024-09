En el inicio oficial del proceso de transición, Céspedes afirma que dejará finanzas sanas; “no se contrajo nueva deuda”

Al declarar el inicio oficial del proceso de transición del Poder Ejecutivo de Puebla, el gobernador Salomón Céspedes Peregrina afirmó al mandatario electo Alejandro Armenta Mier que dejará finanzas sanas, sin deudas, para arrancar sin inconvenientes la administración, luego de revelar que en dos años “no aplicó” una bolsa de casi 5 mil millones de pesos por “pagos mal hechos” e impuestos que heredó de otras gestiones.

El acto protocolario se llevó a cabo en las instalaciones de la Sala Juan N Méndez del Edificio Ejecutivo del Centro Integral de Servicios (CIS), de Vía Atlixcáyotl, donde ambos acudieron con los integrantes del equipo de transición.

Durante su intervención, el mandatario estatal declaró que están abiertas las puertas del gobierno del estado para facilitar una transición eficiente, transporte y responsable.

Para agilizar el proceso, informó que se han instalado cinco mesas temáticas de trabajo: Finanzas, administración y función pública; Gobernación y seguridad; Infraestructura, movilidad y medio ambiente; Economía, trabajo, desarrollo rural y turismo; y Salud, educación y bienestar.

En ese sentido, hizo un llamado al próximo gabinete y al saliente para que el primer acto de voluntad sea generar las mejores condiciones de unidad, a fin de consolidar el desarrollo del estado.

Céspedes Peregrina reconoció en Armenta Mier a un hombre que ha caminado el estado, que conoce las necesidades y los rostros de la gente, que le permitió ganar la elección del 2 de junio pasado.

Incluso destacó que la Cuarta Transformación no se detiene, se renueva y avanza con Armenta Mier hacia un futuro más próspero y más igualitario.

Por otro lado, Salomón Céspedes afirmó que entregará un estado con finanzas sanas y sin deudas contraídas en los últimos dos años, que corresponde a su mandato, tras el fallecimiento de Miguel Barbosa Huerta.

“Entregaremos un estado con finanzas sanas, que no adquirió un solo peso de deuda, no hemos generado un solo PPS (Proyecto de Prestación de Servicios) y, por el contrario, hemos abonado al pago de deuda y de impuestos de otras administraciones que no nos correspondía”, afirmó.