Proceso contra Beatriz Pérez continúa, dice regidora de derechos humanos de Cholula

La regidora que preside la Comisión de Derechos Humanos en el ayuntamiento de San Pedro Cholula, Sandra Hernández Romano, ratificó la postura de la administración que encabeza la panista, Paola Angon Silva, y dijo que el proceso administrativo en contra de la representante popular del PRI en el cabildo, Beatriz Pérez Fragozo, prosigue, a pesar de que las medidas cautelares en su contra fueron echadas abajo por el Poder Judicial de la Federación.

Hernández Romano, militante del izquierdista Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ofreció ayer por la mañana una rueda de medios en la que sintonizó su discurso con el que ha manejado la gestión de la derechista Angon Silva, advirtiendo:

“Realmente tenemos que ver de dónde vienen las cosas, la misma regidora Beatriz comentó que es un tema personal, ella tiene que contestar, porque dice que es personal, no podemos decir o atacar, o decir, nos vamos en contra (sic), no tanto de la presidenta porque somos un equipo y es el ayuntamiento, el Cabildo es responsable de que si la presidenta decide o no también es responsabilidad de la propia presidenta”.