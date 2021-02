Vinculan a proceso penal a los seis detenidos por el accidente aéreo de los Moreno Valle

Por los delitos de homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena y falsedad en declaraciones ante una autoridad, fue vinculada a un proceso penal Iris Crisina N. quien es la sexta persona aprehendida por el accidente aéreo en el que el 24 de diciembre de 2018 perdieron la vida los ex gobernadores Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle.

De esa forma, suman seis las personas que enfrentan un proceso penal por el percance en el que fallecieron la entonces gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, su esposo, el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más.

De los seis inculpados, uno es el propietario de la empresa Rotor Flight Services que daba mantenimiento al helicóptero en el que viajaban los panistas, y cinco eran empleados de la misma.

Apenas el 11 de febrero el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta reveló que la Fiscalía aún tiene pendiente por ejecutar otras cinco órdenes de aprehensión por el caso de los Moreno Valle.

“Faltan cinco órdenes más por cumplir y, bueno, ahí está el proceso. Tendrán ellos que acreditar su inocencia y la autoridad acreditar su culpabilidad. Va a haber muchas más cosas, eso sí se los puedo decir”, refirió en esa fecha el mandatario.

Tras el cumplimiento de una orden de aprehensión de Iris Cristina N, el pasado 10 de febrero de 2021 en el estado de Veracruz, la Fiscalía de Puebla presentó pruebas por los delitos de homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad en declaraciones dadas a una autoridad.

De forma particular, la Fiscalía la acusa de no haber ordenado la compra de una pieza para reemplazar otra que ya no servía, del helicóptero Augusta modelo A-109, matrícula XEABON que se accidentó la tarde del 24 de febrero de 2018.

El 16 de febrero, el Juez de Control determinó vincular a proceso a Iris Cristina N. de 45 años de edad y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pero esta semana el juez decidió vincularla a un proceso penal.

Las otras personas detenidas son José Antonio Vázquez Torales, propietario de la empresa, así como Ricardo Montiel Rodríguez, María Magdalena Raya Ochoa, Israel Olguín Jiménez y Miguel N. empleados, quienes fueron detenidos justo dos años después del percance.

El pasado 27 de marzo el gobierno federal presentó la conclusión de la investigación que realizó sobre el caso y señaló que la falta de mantenimiento por negligencia en los “actuadores” del helicóptero fue lo que provocó el accidente.