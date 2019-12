Hipócritas, quienes marcharon vs. AMLO; dejaron problemas hasta en el Semefo: Barbosa

El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, calificó de “hipócritas” a los grupos minoritarios que se manifestaron ayer en Puebla contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que muchos de quienes marcharon formaron parte del panismo que dejó un estado caótico en las instituciones.

El mandatario estatal ofreció esta mañana una rueda de medios en Casa Aguayo en la cual habló de varios temas, entre ellos, los problemas que tiene el Servicio Médico Forense (Semefo) para albergar cadáveres. En ese marco, hizo referencia a la movilización que en la Angelópolis realizaron no más de 500 personas -según fuentes oficiales de Seguridad Pública municipal-, para protestar por el informe que el titular del Poder Ejecutivo federal rindió en el zócalo de la Ciudad de México.

“¿Si saben cómo es el tema de los muertos? Hay una cámara frigorífica en donde ya no caben los muertos, ya no caben, entonces estamos dando recursos al Tribunal Superior de Justicia, pero ya se está trasladando el Semefo del Tribunal a la Fiscalía (General del Estado) para tener los muertos porque hoy, conforme a la ley, no puedes desechar los restos humanos, solamente pueden entrar los escarabajos y morder los huesitos, se tienen que conservar los huesos, hacer verdaderos cementerios de huesos, pero mientras eso ocurre tienes que tener a tus muertos congelados. ¿Saben qué pasó en Guadalajara?, ¿se acuerdan?, que los metían en tráileres, que los andaban llevando por tráiler. Para que eso no ocurra en Puebla estamos comprando cámaras frigoríficas: ¿Quién nos dejó esa herencia? Esos que marchan, esos hipócritas”, manifestó.

El pasado domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a Miguel Barbosa Huerta por ser el primer mandatario estatal en sumarse al programa “La Escuela es Nuestra”, estrategia con la que la administración federal entrega recursos para la construcción, reparación y mantenimiento de las instituciones públicas.

Al encabezar la ceremonia del primer año de gobierno, el titular del Ejecutivo federal precisó que en materia de educación se puso en marcha el programa con un presupuesto de 21 mil millones de pesos.

En su mensaje, López Obrador aseguró que, para lograr más resultados, el gobierno federal está acordando con los mandatarios estatales que se adhieran a esta estrategia y que aporten la mitad de los recursos que se entregarán a los Comités de Padres de Familias de las 103 mil escuelas que se atenderán en una primera etapa del programa.

“Con el nuevo ciclo 2019–2020 comenzó el programa la Escuela es Nuestra, el cual destina recursos para la construcción, reparación y mantenimiento de las escuelas públicas. El presupuesto inicial para este programa es de 21 mil millones de pesos y estamos acordando con los gobiernos estatales que aporten la mitad, la mayoría, lo tengo que decir, ha respondido muy bien y el primero en aceptar fue el gobernador de Puebla”, destacó López Obrador.